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Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги

22.03.2020 23:07 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальная сборная по хоккею собралась в Минске на УТС, еще не зная, что чемпионат мира будет отменен, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Об этом судачили, но официальное подтверждение пришло только вечером в субботу, 21 марта. А потому все дни парни работали на износ, чтобы понравиться тренерскому штабу. В сборную были вызваны те, кто по тем или иным причинам в основу не попадает. И пока ведущие хоккеисты были задействованы в своих клубах, ближайшая обойма нацкоманды показывала, на что именно она способна.

Наталья Федорцова продолжит тему.

Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги

Май 2019-го, Нур-Султан, Казахстан. Национальная сборная Беларуси вышла в элитный дивизион чемпионата мира. Впереди ЧМ-2020 в Швейцарии, а затем домашний мир-2021. В последние годы нашу нацкоманду вряд ли можно назвать стабильной, поэтому неудивительно, что стали возникать вопросы: а что если в Лозанне провалимся? Но на этот случай у Федерации хоккея Беларуси был план «Б».

Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги

Павел Михед, генеральный секретарь ФХБ:
Чемпионат 2021 года в любом случае пройдет в Минске, он в любом случае пройдет в Беларуси. Имеются механизмы, которые помогут нам обеспечить выступление нашей сборной в элитной группе.

Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги

Но никто не мог предположить, что все обернется таким образом. Казалось, в ИИХФ в чудо верили до последнего, даже несмотря на то, что Швейцария одной из первых объявила о досрочном завершении внутреннего чемпионата и запрете на посещение массовых мероприятий. Но чуда не случилось.

Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:
Мы видим, что в условиях сегодняшнего дня просто невозможно провести чемпионат. Все лиги, даже КХЛ и НХЛ, за исключением чемпионата Беларуси, отменены. Рано говорить о том, когда будет проведен этот чемпионат, надо следить за ситуацией шаг за шагом. Все дальнейшие решения будет принимать совет ИИХФ, у нас контракт с Беларусью и Латвией на следующий год, с Финляндией – на 2022-й. На сегодняшний день статус такой: следующий чемпионат пройдет в Беларуси и Латвии, но все может поменяться.

Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги

В СМИ уже стали появляться слухи о смещении сроков чемпионата на год, то есть принимать мировой форум Беларусь будет в 2022-м. А в 2021-м страной-хозяйкой будет Швейцария. Но пока об этом рассуждать рано, тем более нам – похоже, единственной стране, до конца верившей в ЧМ-2020. Мы не только надеялись, но и готовились.

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Всю неделю хоккеисты работали под чутким руководством Михаила Захарова. К пятнице в ростере национальной команды собралось 12 хоккеистов. По сравнению с предыдущим кэмпом полностью поменялась вратарская линия. На сборы были вызваны Сергей Степанов из оршанского «Локомотива» и Андрей Грищенко из «Гомеля». Кстати, в четверг от клубных дел освободились игроки молодеченского «Динамо», но Михаил Михайлович сказал, что никого из них в составе «националки» не видит. А значит, звездивший на прошлогоднем чемпионате мира Александр Осипков пока в пролете.

Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Я не решаю по вратарям вопрос. Есть у нас вратари такие, которые более-менее попадают в состав – это Шостак и Кульбаков. Иван последний матч здорово сыграл, я в Питер звонил, там о нем хорошо отозвались. И Шостак неплохо играл, хотя на последних минутах напропускал необязательные голы. Но третьего вратаря и четвертого будем искать. Кто выше будет, того и возьмем. Так Карпиков мне сказал. Кто выше, тот и заслужил.

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Несмотря на все отмены, в Беларуси хоккей не заканчивается. На радость всем любителям этого вида спорта продолжается розыгрыш Кубка Президента.

Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги

Люди в материале: Павел Михед, Рене Фазель, Михаил Захаров, Наталья Федорова

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Национальная сборная по хоккею собралась в Минске на УТС, еще не зная, что чемпионат мира будет отменен, сообщили в программе «Неделя спорта» на...
 
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