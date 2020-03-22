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Илья Шинкевич: нужно будет взять паузу, посмотреть, как будет развиваться ситуация в мире, что будет с этим коронавирусом
22.03.2020 22:55 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 марта стало понятно, что нынешний сбор можно переквалифицировать в кемп к предстоящей олимпийской квалификации, которая в этом году для белорусов пройдет в Словакии с 27 по 30 августа (но это не точно), сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Илья Шинкевич, защитник сборной Беларуси по хоккею:
Если он утихнет, можно будет опять собраться и начать тренироваться. В этом проблемы нет, чтобы ребята все собрались и опять начали тренироваться.
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Илья Шинкевич: нужно будет взять паузу, посмотреть, как будет развиваться ситуация в мире, что будет с этим коронавирусом
Новости Беларуси. 21 марта стало понятно, что нынешний сбор можно переквалифицировать в кемп к предстоящей олимпийской квалификации, которая в этом году для...
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