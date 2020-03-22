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Вирусолог Наталья Шмелёва: Ситуация с COVID-19 может развиваться по двум сценариям

22.03.2020 23:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ситуация с коронавирусом COVID-19 может развиваться по двум сценариям, заявила заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелёва 22 марта в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».


Изображение: NIAID

«Может быть, произойдет эпидемиологический тупик, что произошло с SARS-вирусом, который в течение года практически ушел с циркуляции, и больше с 2003 года мы его не встречали», — сказала она. То есть, вирус, «проходя с одного организма на другой, приходит к эпидемическому тупику, и инфекция угасает», пояснила специалист.

Либо, добавила Шмелёва, «этот вирус останется в циркуляции, и произойдет его внедрение в сезонную циркуляцию — он будет циркулировать, как и все сезонные вирусы респираторные». В таком случае, по ее словам, вирус снижает патогенность.

В целом же, подчеркнула завлабораторией, смертность от коронавируса COVID-19 несравнима с рядом других заболеваний — холерой, «испанкой».

Шмелёва обратила внимание на то, что в Беларуси пока регистрируются только завозные случаи инфекции COVID-19, связанные с пребыванием граждан в неблагополучных странах.

«Эти все лица изолируются, выясняется круг их контактов, и лица первого круга также изолируются в лечебные заведения. Если во время инкубационного периода у них появляются клинические симптомы, они уже изолированы в лечебное учреждение — тем самым предотвращается дальнейшее распространение заболевания», — сказала специалист. Подъема респираторной заболеваемости, обусловленной коронавирусом, в стране не наблюдается, добавила она.

Шмелёва считает нецелесообразным закрывать границы. Из-за инкубационного периода «нет стопроцентной гарантии, что закрыв границы, мы убережем себя от вируса», пояснила она.

По последним данным Минздрава, в Беларуси зафиксировано 76 выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 15 пациентов уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

 
 
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Может быть, произойдет эпидемиологический тупик, что произошло с SARS-вирусом, который в течение года практически ушел с циркуляции, и больше с 2003 года мы его не...
 
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