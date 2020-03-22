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Эксперты ООН: 2019 стал самым жарким за последнее десятилетие. 2020 побьет этот рекорд?
23.03.2020 23:48 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПришло время вписать новую страницу в книгу рекордов: минувший февраль стал вторым самым теплым в мире. И не только. Европа поставила собственный рекорд: весь зимний период оказался почти на три с половиной градуса выше среднего показателя конца 90-х - начала 2000. А это ставит европейскую зиму - 2020 на первое место как самую теплую за всю историю наблюдений.
Впрочем, похожие погодные аномалии наблюдались практически на всех континентах. Во многих частях Северного полушария зима была необычайно мягкой. Даже в Антарктиде сезон был теплее обычного, как и в Сибири, и в Средней Азии.
Эксперты ООН и вовсе утверждают: 2019 стал самым жарким за последнее десятилетие. И есть все шансы, что 2020 побьет и этот рекорд. Подобные тенденции - новая норма или глобальная угроза? Ответы искала Татьяна Волкова.
Разрушительные циклоны и ураганы, невиданные по масштабам пожары, аномальные осадки - таковы климатические итоги прошлого года, которые подвела Всемирная метеорологическая организация.
Антониу Гуттериш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций: "Показатели абсолютно ясны. Глобальное потепление ускоряется. 2019 год стал вторым самым жарким годом за последнее десятилетие, которое в свою очередь было самым жарким в истории человечества. Концентрация парниковых газов находится на самом высоком уровне за три миллиона лет".
Европейская зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюденийСредняя температура с декабря по март оказалась на 3,5 градуса выше, чем в период с 1980 по 2010 год. На альпийские горнолыжные курорты даже пришлось завозить снег. А в масштабах планеты 2019 стал вторым самым теплым годом в истории человечества. Первым был 2016, когда на климат оказало сильное влияние течение Эль-Ниньо. В этом же году причины аномально высоких температур эксперты видят в другом. В декабре в районе Северного полюса образовалась область низкого давления, которая удерживала арктические воздушные массы, не давая им прорваться на юг. Зима так и осталась на севере планеты. Кажется, человек здесь не виноват. Однако все природные процессы происходят на фоне глобального потепления, огромную роль в котором играет антропогенный фактор. В первую очередь выбросы парниковых газов, 80 % которых приходится на сжигание ископаемого топлива.
Масштабные пожары в Австралии. В атмосферу было выброшено от 650 до более миллиарда тонн углекислого газаВ этом году к промышленности и транспорту добавился еще один незапланированный источник загрязнения- масштабные пожары в Австралии. По разным оценкам, в атмосферу было выброшено от 650 до более миллиарда тонн углекислого газа. Дым от пожаров облетел вокруг света. Огонь забрал десятки человеческих жизней, уничтожил миллионы животных и пятую часть лесов зеленого континента. Бедствие произошло на фоне многолетней жары в Австралии, а лето 2019-2020 и вовсе назвали черным из-за рекордно низкой влажности и высоких температур. И причина этому - вновь глобальное потепление.
К таким выводам пришли специалисты консорциума World Weather Attribution. Эксперты считают, что если глобальные температуры поднимутся на 2 градуса по Цельсию, подобные происшествия, как в Австралии, будут происходить как минимум в четыре раза чаще. Общее число экстремальных погодных явлений неуклонно растет. В прошлом году увеличилось число тропических циклонов - 72 в Северном полушарии и 27 в Южном. Европа страдает от штормов и наводнений. В Индии, Непале, Бангладеш и Мьянме от потопов, вызванных аномальными осадками, погибло более 2 тысяч человек. А циклон «Идай», который год назад обрушился на Мозамбик, Зимбабве и Малави, и вовсе стал самым разрушительным за всю историю Южного полушария, забрав жизни около 700 человек. Всего через шесть недель на север страны пришел циклон «Кеннет», уничтожая все на своем пути.
В ООН и о сокращении площади льдов Гренландии и Антарктиды - в прошлом году скорость их таяния увеличилась в шесть раз
Если так пойдет и дальше, уровень моря через 80 лет может подняться на 17 сантиметров. Обмеление рек угрожает сельскому хозяйству, а в отсутствии воды и еды жителям пострадавших районов не останется ничего иного, как переселяться в более благополучные регионы. Под угрозой и жители островов и прибрежных зон, которым грозит затопление из-за роста уровня Мирового океана. Согласно оценкам экспертов ООН, уже к 50-м годам нынешнего века к мигрантам, бегущим от военных конфликтов, присоединится 280 миллионов климатических беженцев. В январе Комитет по правам человека ООН впервые рассмотрел дело о присвоении этого статуса. Заявителем стал гражданин островного государства Кирибати, пытавшийся получить убежище в Новой Зеландии. Ему отказали, однако было принято постановление о том, что климатических беженцев нельзя лишать права на убежище, если их жизнь находится в опасности. Решение комитета уже назвали историческим.
Еще одна серьезная угроза высоких температур - риск для здоровья людейЖаркое лето 2019 стало настоящим испытанием для жителей Австралии, Индии и Европы. Тысячи людей были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за жары. А в Японии 100 человек скончалось от высоких температур. Лето 2020 года обещает быть не менее жарким. Да и проблема загрязнения воздуха пока не решена, хотя здесь неожиданно внес свои коррективы пресловутый коронавирус. Из-за перерыва в работе предприятий Китая и жестких ограничений на передвижения транспорта небо над Поднебесной очистилось. Эксперты называют происходящее "эффектом коронавируса" и отмечают, что аналогичная ситуация сложилась в Италии, где также из-за распространения инфекции опустели улицы.
Новые температурные рекорды?Решение проблемы было выработано еще в 2015 году в рамках Парижского соглашения по климату. Цель его в том, чтобы удержать рост среднемировой температуры на уровне 1,5-2 градусов по сравнению с доиндустриальными показателями. Сейчас эта цель кажется уже практически недостижимой. К концу столетия ожидается повышение температуры более чем на 3°C, что приведет к еще более губительным последствиям для жителей планеты. Ученые предупреждают, что температурные рекорды могут снова быть побиты уже этим летом.
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Пришло время вписать новую страницу в книгу рекордов: минувший февраль стал вторым самым теплым в мире. И не только. Европа поставила собственный рекорд: весь...
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