Источник материала: БT

Европейская зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений

Масштабные пожары в Австралии. В атмосферу было выброшено от 650 до более миллиарда тонн углекислого газа

В ООН и о сокращении площади льдов Гренландии и Антарктиды - в прошлом году скорость их таяния увеличилась в шесть раз

Еще одна серьезная угроза высоких температур - риск для здоровья людей

Новые температурные рекорды?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты ООН: 2019 стал самым жарким за последнее десятилетие. 2020 побьет этот рекорд? Пришло время вписать новую страницу в книгу рекордов: минувший февраль стал вторым самым теплым в мире. И не только. Европа поставила собственный рекорд: весь...

Пришло время вписать новую страницу в книгу рекордов: минувший февраль стал вторым самым теплым в мире. И не только. Европа поставила собственный рекорд: весь зимний период оказался почти на три с половиной градуса выше среднего показателя конца 90-х - начала 2000. А это ставит европейскую зиму - 2020 на первое место как самую теплую за всю историю наблюдений.Впрочем, похожие погодные аномалии наблюдались практически на всех континентах. Во многих частях Северного полушария зима была необычайно мягкой. Даже в Антарктиде сезон был теплее обычного, как и в Сибири, и в Средней Азии.Эксперты ООН и вовсе утверждают: 2019 стал самым жарким за последнее десятилетие. И есть все шансы, что 2020 побьет и этот рекорд. Подобные тенденции - новая норма или глобальная угроза? Ответы искалаРазрушительные циклоны и ураганы, невиданные по масштабам пожары, аномальные осадки - таковы климатические итоги прошлого года, которые подвела Всемирная метеорологическая организация.Средняя температура с декабря по март оказалась на 3,5 градуса выше, чем в период с 1980 по 2010 год. На альпийские горнолыжные курорты даже пришлось завозить снег. А в масштабах планеты 2019 стал вторым самым теплым годом в истории человечества. Первым был 2016, когда на климат оказало сильное влияние течение Эль-Ниньо. В этом же году причины аномально высоких температур эксперты видят в другом. В декабре в районе Северного полюса образовалась область низкого давления, которая удерживала арктические воздушные массы, не давая им прорваться на юг. Зима так и осталась на севере планеты. Кажется, человек здесь не виноват. Однако все природные процессы происходят на фоне глобального потепления, огромную роль в котором играет антропогенный фактор. В первую очередь выбросы парниковых газов, 80 % которых приходится на сжигание ископаемого топлива.В этом году к промышленности и транспорту добавился еще один незапланированный источник загрязнения- масштабные пожары в Австралии. По разным оценкам, в атмосферу было выброшено от 650 до более миллиарда тонн углекислого газа. Дым от пожаров облетел вокруг света. Огонь забрал десятки человеческих жизней, уничтожил миллионы животных и пятую часть лесов зеленого континента. Бедствие произошло на фоне многолетней жары в Австралии, а лето 2019-2020 и вовсе назвали черным из-за рекордно низкой влажности и высоких температур. И причина этому - вновь глобальное потепление.К таким выводам пришли специалисты консорциума World Weather Attribution. Эксперты считают, что если глобальные температуры поднимутся на 2 градуса по Цельсию, подобные происшествия, как в Австралии, будут происходить как минимум в четыре раза чаще. Общее число экстремальных погодных явлений неуклонно растет. В прошлом году увеличилось число тропических циклонов - 72 в Северном полушарии и 27 в Южном. Европа страдает от штормов и наводнений. В Индии, Непале, Бангладеш и Мьянме от потопов, вызванных аномальными осадками, погибло более 2 тысяч человек. А циклон «Идай», который год назад обрушился на Мозамбик, Зимбабве и Малави, и вовсе стал самым разрушительным за всю историю Южного полушария, забрав жизни около 700 человек. Всего через шесть недель на север страны пришел циклон «Кеннет», уничтожая все на своем пути.Если так пойдет и дальше, уровень моря через 80 лет может подняться на 17 сантиметров. Обмеление рек угрожает сельскому хозяйству, а в отсутствии воды и еды жителям пострадавших районов не останется ничего иного, как переселяться в более благополучные регионы. Под угрозой и жители островов и прибрежных зон, которым грозит затопление из-за роста уровня Мирового океана. Согласно оценкам экспертов ООН, уже к 50-м годам нынешнего века к мигрантам, бегущим от военных конфликтов, присоединится 280 миллионов климатических беженцев. В январе Комитет по правам человека ООН впервые рассмотрел дело о присвоении этого статуса. Заявителем стал гражданин островного государства Кирибати, пытавшийся получить убежище в Новой Зеландии. Ему отказали, однако было принято постановление о том, что климатических беженцев нельзя лишать права на убежище, если их жизнь находится в опасности. Решение комитета уже назвали историческим.Жаркое лето 2019 стало настоящим испытанием для жителей Австралии, Индии и Европы. Тысячи людей были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за жары. А в Японии 100 человек скончалось от высоких температур. Лето 2020 года обещает быть не менее жарким. Да и проблема загрязнения воздуха пока не решена, хотя здесь неожиданно внес свои коррективы пресловутый коронавирус. Из-за перерыва в работе предприятий Китая и жестких ограничений на передвижения транспорта небо над Поднебесной очистилось. Эксперты называют происходящее "эффектом коронавируса" и отмечают, что аналогичная ситуация сложилась в Италии, где также из-за распространения инфекции опустели улицы.Решение проблемы было выработано еще в 2015 году в рамках Парижского соглашения по климату. Цель его в том, чтобы удержать рост среднемировой температуры на уровне 1,5-2 градусов по сравнению с доиндустриальными показателями. Сейчас эта цель кажется уже практически недостижимой. К концу столетия ожидается повышение температуры более чем на 3°C, что приведет к еще более губительным последствиям для жителей планеты. Ученые предупреждают, что температурные рекорды могут снова быть побиты уже этим летом.