COVID-19: число смертей в Италии снижается, больше двух не собираться и вип-персоны на карантине

Источник материала: Tut.by

В Италии число умерших от COVID-19 за минувшие сутки, 22 марта, снизилось — 651 человек против 793 сутки назад, сообщает Министерство здравоохранения страны. В США отмечают заметный рост числа заболевших — это теперь лидер по приросту больных. В мире — новые отмены авиарейсов и ужесточение карантина.



Фото: Reuters

За сутки в Италии коронавирус подтвердили у 5560 человек. Общее число заразившихся теперь составляет 59 138 человек. Общее количество умерших достигло 5476 человек. Растет и число выздоровевших — на 1002 человека до 7024 человек.

По данным ВОЗ , число заболевших в мире за сутки увеличилось на 25 тысяч человек и достигло 292 142. Число смертельных случаев выросло на 1583, до 12784.

, число заболевших за сутки увеличилось на 25 тысяч человек и достигло 292 142. Число смертельных случаев выросло на 1583, до 12784. Россия , где за сутки выявлен 61 новый случай COVID-19, ограничивает полеты гражданской авиации в Турцию, Таиланд, Вьетнам и Японию, сообщает ТАСС. Пассажирские рейсы не отменены только в крупнейшие города или столицы этих стран — Токио, Стамбул, Бангкок и Ханой. Минздрав России рекомендовал пациентам с аутоиммунными заболеваниями, а также пациентам с онкологическими заболеваниями, получающим химиотерапию, ограничить контакты и посещение общественных мест. Минкульт рекомендовал всем кинотеатрам страны закрыться с 23 марта.

, где за сутки выявлен 61 новый случай COVID-19, ограничивает полеты гражданской авиации в Турцию, Таиланд, Вьетнам и Японию, сообщает ТАСС. Пассажирские рейсы не отменены только в крупнейшие города или столицы этих стран — Токио, Стамбул, Бангкок и Ханой. Минздрав России рекомендовал пациентам с аутоиммунными заболеваниями, а также пациентам с онкологическими заболеваниями, получающим химиотерапию, ограничить контакты и посещение общественных мест. Минкульт рекомендовал всем кинотеатрам страны закрыться с 23 марта. В США власти штата Нью-Йорк за сутки зафиксировали 4812 новых случая заражения коронавирусом, общее число выросло с 10 356 до 15 168. В штате госпитализированы были 1974 человека из 15 168.

власти штата Нью-Йорк за сутки зафиксировали 4812 новых случая заражения коронавирусом, общее число выросло с 10 356 до 15 168. В штате госпитализированы были 1974 человека из 15 168. Правительство Германии объявило об ужесточении меры по противодействию коронавирусу. Людям запрещено собираться более чем по двое (исключения — семьи и люди, живущие под одной крышей). Контакты рекомендовано довести до минимума. Для этого следует соблюдать дистанцию в 1,5 м от ближайшего человека в общественных местах. Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин — у врача, делавшего ей прививку, положительный тест на коронавирус

объявило об ужесточении меры по противодействию коронавирусу. Людям запрещено собираться более чем по двое (исключения — семьи и люди, живущие под одной крышей). Контакты рекомендовано довести до минимума. Для этого следует соблюдать дистанцию в 1,5 м от ближайшего человека в общественных местах. Канцлер Германии Ангела Меркель на домашний карантин — у врача, делавшего ей прививку, положительный тест на коронавирус Греция с понедельника, 23 марта, вводит национальный карантин. Всего сейчас около миллиарда жителей Земли живут в ситуации карантина или иных ограничений на перемещения, пишет DW.

с понедельника, 23 марта, вводит национальный карантин. Всего сейчас около миллиарда жителей Земли живут в ситуации карантина или иных ограничений на перемещения, Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает РБК. «Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», — сказал он

сообщил, что заразился новым типом коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, «Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», — сказал он В Беларуси Минздрав новых данных о количестве заболевших не сообщил. При этом замминистра объявила, что скоро в стране появятся экспресс-тесты.