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«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе
22.03.2020 22:02 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Коронавирус заставил надеть маски и сорвал их с общества. За несколько месяцев до поражения уханьским вирусом в Минске белорусский модельер Татьяна Ефремова поразила ценителей высокой моды своей коллекцией весна-лето 2020, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На подиум модели вышли в масках. Угадала. В нынешнем сезоне маски вошли в моду, а сама Татьяна – в историю. У нее первой из белорусов обнаружили COVID-19.
Татьяна Ефремова, белорусский модельер:
В Беларуси подход к проблеме иной. Ситуация – под контролем. Фиксируется каждый случай. Но, правда, не называется. Да, это заставляет часть общества паниковать. Но послушайте. Есть же врачебная тайна. Есть законы этики, и не все, увы, ведут себя адекватно. Дизайнера Татьяну Ефремову, что называется, расшифровали. В итоге пришлось столкнуться и с травлей.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Татьяна Ефремова:
Татьяна настраивает себя на выписку. Белорусы никогда лежебоками не были. Скоро главный христианский праздник. Кто же стол накроет для большой семьи. Да и обещание данное Президенту надо выполнить.
Посещая Витебский меховой комбинат, Александр Лукашенко заметил, неплохо бы дизайнеру и матери четырех сыновей еще и дочку родить. К этому времени карантин и корону с вируса точно снимут.
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«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе
Новости Беларуси. Коронавирус заставил надеть маски и сорвал их с общества. За несколько месяцев до поражения уханьским вирусом в Минске белорусский модельер...
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