Экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 будут проводить в Беларуси

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила в эфире телеканала СТВ , что в Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус COVID-19.

«Китайская Народная Республика нам передает 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. Поэтому в ближайшее время у нас будут и экспресс-тесты», - цитирует БЕЛТА Елену Богдан.

Елена Богдан отметила также взаимодействие Беларуси с другими зарубежными коллегами: так, было несколько телемостов с коллегами из Китая и Италии. Кроме того, местные специалисты «много лет находятся в тесных научных контактах с представителями других стран», в рамках взаимодействия получают информацию и по коронавирусу.

Сегодня в Беларуси есть более 80 тысяч койко-мест для лечения людей, часть из них могут перепрофилировать для оказания помощи больным коронавирусом. В стране также есть более 2 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и около полутора тысяч наркозно-дыхательных аппаратов. В фармацевтической сети созданы необходимые запасы лекарств - до четырех месяцев в случае разного развития ситуации.

В Беларуси тесты на коронавирус уже сделаны более 19 тысячам человек. Результаты, как правило, готовятся от четырех часов до суток.

«Система абсолютно справляется. Если нам неoбходимо будет еще дoбавить какие-то лаборатории, на сегодняшний мoмент проработан вопрoс резервных. Наши тесты проверены Всемирной oрганизацией здравoохранения. Они получили высокий уровень дoстоверности, и мы можем быть абсoлютно уверены в их качестве», - сказала замминистра.

Белорусские специалисты взаимодействуют с ВОЗ и другими зарубежными коллегами, было проведено несколько телемостов. С учетом зарубежного опыта была разрабoтана инструкция по диагностике и ведению пациентов с кoронавирусной инфекцией, включая бессимптомное носительство.

По мере поступления новой информации о новом коронавирусе Минздрав незамедлительно принимает необходимые меры.