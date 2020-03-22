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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более трех тысяч белорусских туристов уже получили помощь и смогли вернуться на родину Коронавирусная истерия загоняет мировой финансовый рынок в кризисный режим, а массовое закрытие границ особенно бьет по туризму. Пандемия потенциально может...

Коронавирусная истерия загоняет мировой финансовый рынок в кризисный режим, а массовое закрытие границ особенно бьет по туризму. Пандемия потенциально может ликвидировать 50 миллионов рабочих мест. А массовый локдаун в этом году грозит сократить рынок туруслуг на четверть. Агентство Bloomberg пророчит индустрии путешествий крупные потери - почти два триллиона долларов.Но главные потерпевшие - не только туроператоры, но и сами туристы, которых глобальный карантин застал врасплох. Авиакомпании массово отменяют рейсы. Исключение - чартерные программы. И пока одни путешественники пытаются аннулировать билеты, другие - получить компенсацию, третьи просто хотят вернуться домой, но зачастую не могут.Работа Министерства иностранных дел Беларуси по возвращению наших граждан на родину не останавливается ни на минуту. Более трех тысяч белорусов уже получили помощь.МИД подчеркивает, что ситуация не статична, и призывает белорусских граждан временно воздержаться от зарубежных поездок. Глобализация открыла туристической отрасли безграничные возможности, глобализация же их и забрала.