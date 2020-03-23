К сожалению, действующая система неповоротлива, она не способна реагировать соизмеримо возникшим форс-мажорным обстоятельствам. Это показатель того, что выстраиваемая много лет модель не приспособлена к реальным вызовам, перед одним из которых сегодня оказалось наше общество.





udf.by Чтобы минимизировать потери, выстоять перед реальной опасностью и удержать экономику страны, необходима оперативная государственная программа, которая хотя бы временно изменит правила функционирования практически всего - от механизмов в экономических процессах всей страны до вопросов самоуправления в регионах, пишет





Основная задача - замедлить распространение коронавируса, для регулирования пиковой нагрузки в больницах. Мы должны быть готовы к тому, что переболеет большинство жителей, но сама болезнь не страшна, если врачи будут в состоянии оказать помощь каждому.





Для того, чтобы избежать экономической катастрофы, прямо сейчас правительство страны должно принять решение о заморозке страховых взносов ФСЗН (35%) и подоходного налога (13%) сроком не менее трех месяцев, отменить на этот же период времени отчисления на капитальный ремонт, дорожный налог и все госпошлины.





На высшем государственном уровне должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- Открытие беспроцентных кредитных линий на выплату заработной платы из расчёта 50% от ЗП за февраль, март и апрель, при сохранении штата сотрудников на предприятиях;





- Введение фиксированных арендных ставок для площадей различной классности (обязательные для принятия всеми арендодателями на время пандемии), в том числе и для не коммерческой недвижимости;





- Продажа углеводородов в коммерческий и госсектор по себестоимости (на время пандемии);





- Регулирование максимальной надбавки для товаров первой необходимости на уровне 5%;





- Переход на трехдневную рабочую неделю для сотрудников предприятий, не участвующих в основном цикле производства товаров и услуг, а также, для всех работников бюджетной сферы, за исключением врачей и служб МЧС;





- Оптимизация всех расходов в бюджетной сфере;





- Отсрочка по кредитам (на время пандемии);





- Отсрочки по всем видам выплаты штрафов и пени;





- Формирование стабилизационного фонда по вопросам адресной поддержки предприятий, не имеющих возможность функционировать в условиях коронавируса (падение выручки более чем на 50% и вхождение в зону убыточности);





- Обеспечение реальными пособиями по безработице людей, оказавшихся уволенными после 1 апреля 2020 года (на время пандемии плюс 6 месяцев после нормализации ситуации);





- Компенсация всем гражданам Беларуси оплаты коммунальных услуг, при превышении их размера 30% от размера семейного бюджета;





- Отмена любых платежей в детских садах и школах;





- Введение ограничений для передвижения вне рабочего времени;





- Проведение оперативной работы по поиску поддержки на международной площадке и заморозка всех внешнеполитических разногласий на время пандемии.





Государству - президенту, правительству, чиновникам - сейчас необходимо думать о людях, а не своих принципах. В обществе ждут реальных действий от государства, а не сокрытия фактов и голословных заверений о том, что проблема сама разрешится.





Для справки.





Сергей Черечень — директор ОАО «Монтаж Техника». Родился в Могилеве. Окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Еще в студенчестве вел ряд проектов, занимался бизнесом.





Имеет гражданскую жену (индивидуальную предпринимателя, у которой свой свадебный салон), трехлетнюю дочь, живет с ними и тещей.





В 2016 году пробовал баллотироваться в Палату представителей по 108-му Калиновскому округу столицы. Однако районная избирательная комиссия отказала ему в регистрации, сославшись на то, что 32,1% подписей за его выдвижение оказались недействительными.





Летом 2016 года, когда он выдвигался в депутаты, был членом Коммунистической партии Беларуси. Из КПБ вышел по собственному желанию в конце 2017 года, вступил в БСДГ и вскоре был избран заместителем председателя.





В сентябре 2018 года на VII съезде Белорусской социал-демократической Грамады был избран председателем партии.





В январе 2020 года Сергей Черечень объявил, что будет пытаться стать кандидатом в президенты Беларуси от партии "Громада".



