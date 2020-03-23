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Сергей Черечень: "В обществе ждут реальных действий от государства"

23.03.2020 08:30 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мы оказались в ситуации, которая требует быстрых и актуальных решений со стороны государства.

Сергей Черечень: "В обществе ждут реальных действий от государства"
Сергей Черечень. Фото: Радыё Свабода
 К сожалению, действующая система неповоротлива, она не способна реагировать соизмеримо возникшим форс-мажорным обстоятельствам. Это показатель того, что выстраиваемая много лет модель не приспособлена к реальным вызовам, перед одним из которых сегодня оказалось наше общество.

Чтобы минимизировать потери, выстоять перед реальной опасностью и удержать экономику страны, необходима оперативная государственная программа, которая хотя бы временно изменит правила функционирования практически всего - от механизмов в экономических процессах всей страны до вопросов самоуправления в регионах, пишет udf.by

Основная задача - замедлить распространение коронавируса, для регулирования пиковой нагрузки в больницах. Мы должны быть готовы к тому, что переболеет большинство жителей, но сама болезнь не страшна, если врачи будут в состоянии оказать помощь каждому.

Для того, чтобы избежать экономической катастрофы, прямо сейчас правительство страны должно принять решение о заморозке страховых взносов ФСЗН (35%) и подоходного налога (13%) сроком не менее трех месяцев, отменить на этот же период времени отчисления на капитальный ремонт, дорожный налог и все госпошлины.

На высшем государственном уровне должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- Открытие беспроцентных кредитных линий на выплату заработной платы из расчёта 50% от ЗП за февраль, март и апрель, при сохранении штата сотрудников на предприятиях;

- Введение фиксированных арендных ставок для площадей различной классности (обязательные для принятия всеми арендодателями на время пандемии), в том числе и для не коммерческой недвижимости;

- Продажа углеводородов в коммерческий и госсектор по себестоимости (на время пандемии);

- Регулирование максимальной надбавки для товаров первой необходимости на уровне 5%;

- Переход на трехдневную рабочую неделю для сотрудников предприятий, не участвующих в основном цикле производства товаров и услуг, а также, для всех работников бюджетной сферы, за исключением врачей и служб МЧС;

- Оптимизация всех расходов в бюджетной сфере;

- Отсрочка по кредитам (на время пандемии);

- Отсрочки по всем видам выплаты штрафов и пени;

- Формирование стабилизационного фонда по вопросам адресной поддержки предприятий, не имеющих возможность функционировать в условиях коронавируса (падение выручки более чем на 50% и вхождение в зону убыточности);

- Обеспечение реальными пособиями по безработице людей, оказавшихся уволенными после 1 апреля 2020 года (на время пандемии плюс 6 месяцев после нормализации ситуации);

- Компенсация всем гражданам Беларуси оплаты коммунальных услуг, при превышении их размера 30% от размера семейного бюджета;

- Отмена любых платежей в детских садах и школах;

- Введение ограничений для передвижения вне рабочего времени;

- Проведение оперативной работы по поиску поддержки на международной площадке и заморозка всех внешнеполитических разногласий на время пандемии.

Государству - президенту, правительству, чиновникам - сейчас необходимо думать о людях, а не своих принципах. В обществе ждут реальных действий от государства, а не сокрытия фактов и голословных заверений о том, что проблема сама разрешится.

Для справки.

Сергей Черечень — директор ОАО «Монтаж Техника». Родился в Могилеве. Окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Еще в студенчестве вел ряд проектов, занимался бизнесом.

Имеет гражданскую жену (индивидуальную предпринимателя, у которой свой свадебный салон), трехлетнюю дочь, живет с ними и тещей.

В 2016 году пробовал баллотироваться в Палату представителей по 108-му Калиновскому округу столицы. Однако районная избирательная комиссия отказала ему в регистрации, сославшись на то, что 32,1% подписей за его выдвижение оказались недействительными.

Летом 2016 года, когда он выдвигался в депутаты, был членом Коммунистической партии Беларуси. Из КПБ вышел по собственному желанию в конце 2017 года, вступил в БСДГ и вскоре был избран заместителем председателя.

В сентябре 2018 года на VII съезде Белорусской социал-демократической Грамады был избран председателем партии.

В январе 2020 года Сергей Черечень объявил, что будет пытаться стать кандидатом в президенты Беларуси от партии "Громада".
 
Теги: Могилев
 
 
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Мы оказались в ситуации, которая требует быстрых и актуальных решений со стороны государства.
 
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