Посмотрели, как на окраине Минска строится квартал панельных таунхаусов. Здесь рай для перфекциониста

Из окон открываются виды на зеленое поле и лес. Есть вывод под электрозарядку для авто и зона для барбекю. Несколько парковочных мест организовано как внутри придомовой территории так и снаружи.

Стоит такая двухэтажная квартира в блокированном доме 167,5 тысячи долларов (1544 доллара – за метр).