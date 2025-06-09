Посмотрели, как на окраине Минска строится квартал панельных таунхаусов. Здесь рай для перфекциониста

На прошлой неделе минчанам опять предложили квартиры в панельных таунхаусах рядом С МКАД. Речь о жилом комплексе «Северный» (не путать с Северным берегом), что растет в районе в районе Долгиновского тракта. Мы решили съездить в новый квартал: посмотреть, что там уже построили и узнать, почем тут можно купить жилье на вторичке.
Сегодня ряды одинаковых домиков уже прекрасно заметны с Долгиновского тракта. Возводит панельные таунхаусы госзастройщик – предприятие МАПИД. Жилой массив на северной окраине столицы займет участок от МКАД до улицы Микулича. Здесь до 2026 года должны построить более 20 тысяч квадратных метров жилья.
Не доходя до гипермаркета ALL, мы сворачиваем налево, проходим по свежим тротуарам и поражаемся масштабам стройки. Нас встречает несколько новых улиц. Обращаем внимание и на молодые деревья, которые уже высажены вдоль дорог.
Недавно застройщик приступил к четвертой очереди панельных жилых домов. Тут планируется построить 7 блокированных малоэтажек: в двух домах будет по 11 квартир, в остальных – всего по 2 квартиры. Все жилье (32 квартиры) на днях предложили многодетным семьям, а при невостребованности – всем очередникам без направлений.
Площадь квартир в типовых таунхаусах составляет чуть более 105-110 квадратных метров. На первом этаже жилья обычно располагается холл, санузел, мини-котельная, кухня, гостиная и терраса, на втором этаже – 2−3 спальни, гардеробная и ванная комната. В домах запроектирована водяная поквартирная система отопления. Теплоснабжение осуществляется от газового котла с закрытой камерой сгорания.
Мы подходим к самой первой (уже готовой) улице, где дома стоят эффектным полукругом. Эти двухэтажки, одетые в разноцветный керамогранитный вентфасад, в данный момент обживают новоселы.
Что касается цены, то за последние полтора года она значительно выросла. Впрочем, как и во всем Минске. Если в прошлом году стоимость квадрата в квартирах крутилась около 1000 долларов в эквиваленте, то в четвертой очереди за квадратный метр с полной отделкой в таунхаусе придется заплатить 3913-4574 рубля (1305-1525 долларов). Таким образом, сейчас минимальная стоимость квартиры в таунхаусе составит около 419 тысяч рублей (140 тысяч долларов).
Отметим, что первые квартиры застройщик сдавал в бетоне – без отделки. Предлагались они примерно по 930 долларов за квадрат. В дальнейшем жилье в квартале стали передавать дольщикам в готовом виде – с обоями, линолеумом, плиткой.
Четвертую очередь домов начали строить во втором квартале этого года, а завершить по плану должны в начале 2026 года.
Что касается инфраструктуры, то рядом с «Северным» есть только магазины. Ближайшие детские сады расположены в Новинках, до школ также придется ехать, а вот остановки и общественный транспорт находятся неподалеку.
Надо сказать, что смотрится квартал весьма интересно – в отличие от разномастных коттеджей Цнянки, здесь рай перфекциониста – с ровными линиями, одинаковыми по размеру участочками и цветовым единообразием. Единственный нюанс, который может смутить, это – соседство с шумной кольцевой и ЛЭП.
Впрочем, судя по отсутствию большого количества объявлений о продаже жилья в таунах, новоселов это не пугает. В настоящий момент на вторичке мы нашли только одну квартиру.
Эта четырехкомнатная квартира находится на улице Ивана Науменко, 3. Площадь двухэтажной квартиры в блокированном доме составляет 108 квадратных метров. Жилье предлагается без отделки.
На первом этаже располагается прихожая, гостиная с большими окнами и кухня, объединенная с обеденной зоной. Отсюда же можно попасть на террасу и небольшую собственную территорию. На втором уровне находятся три спальни и просторная ванная комната.
Из окон открываются виды на зеленое поле и лес. Есть вывод под электрозарядку для авто и зона для барбекю. Несколько парковочных мест организовано как внутри придомовой территории так и снаружи.
Стоит такая двухэтажная квартира в блокированном доме 167,5 тысячи долларов (1544 доллара – за метр).
Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.