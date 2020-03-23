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Wizz air возвращает 120% от стоимости билетов на личный счет пассажиров

23.03.2020 08:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если пассажир хочет получить полный возврат деньгами, ему необходимо обратиться в авиакомпанию позже.



Wizz Air начал выполнять возвраты билетов на отмененные рейсы в автоматическом режиме, сообщает Awianews со ссылкой на пресс-службу лоукоста.

Авиакомпания автоматизировала процесс из-за значительного роста числа отмененных рейсов. Они связаны с ограничениями разных стран на путешествия, которые введены для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Пассажирам зачисляется 120% от общей стоимости авиабилета на отмененный рейс в виде кредита на Wizz-счет. Кредит можно использовать для покупки новых авиабилетов и оплаты дополнительных услуг.

В случае, если пассажир хочет получить полный возврат деньгами, ему необходимо обратиться в авиакомпанию позже. До 14 апреля Wizz Air отключил форму регистрации запросов на сайте из-за роста числа отмененных рейсов более чем в 100 раз

«В такое довольно необычное время мы просим оставаться с нами и, по возможности, пользоваться услугами самообслуживания, о которых информируем вас в электронных письмах. Это поможет уменьшить чрезвычайно интенсивную нагрузку на наши колл-центры», — отметили в лоу-косте.

Также авиакомпания разрабатывает систему автоматических возвратов для пассажиров, которые купили билеты через туристические агенства, и просит клиентов обращаться по месту оформления бронирования.
 
 
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Если пассажир хочет получить полный возврат деньгами, ему необходимо обратиться в авиакомпанию позже.
 
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