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Экс-глава федерации Латвии о ЧМ с Беларусью: «Кстати, у нашей страны есть опыт и самостоятельного проведения подобного мероприятия»
23.03.2020 08:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман прокомментировал отмену
«На мой взгляд, если пандемия не затянется на долгий срок и не помешает проведению мирового первенства в 2021 году, то приоритет надо отдать Швейцарии. Преемственность в проведении турниров, которую определила
Думаю, для той же России ничего страшного не будет, если в Санкт-Петербурге соревнование пройдет не в 2023-м, а в 2024 году. И для Риги не трагедия провести вместе с Минском турнир в 2022-м. Кстати, у нашей страны есть опыт и самостоятельного проведения подобного мероприятия.
К слову, и Минск совсем недавно, в 2014 году, единолично проводил у себя первенство планеты. Беларусь должна быть рада, что быстро получила его во второй раз. Поэтому для нее тоже не будет особой разницы, организовать его через год или два», – сказал Липман.
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Экс-глава федерации Латвии о ЧМ с Беларусью: «Кстати, у нашей страны есть опыт и самостоятельного проведения подобного мероприятия»
Бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман прокомментировал отмену ЧМ-2020 в Швейцарии из-за коронавируса.
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