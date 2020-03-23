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Экс-глава федерации Латвии о ЧМ с Беларусью: «Кстати, у нашей страны есть опыт и самостоятельного проведения подобного мероприятия»

23.03.2020 08:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман прокомментировал отмену ЧМ-2020 в Швейцарии из-за коронавируса.

«На мой взгляд, если пандемия не затянется на долгий срок и не помешает проведению мирового первенства в 2021 году, то приоритет надо отдать Швейцарии. Преемственность в проведении турниров, которую определила ИИХФ, надо сохранить, сдвинув сроки их проведения в других странах на год.

Думаю, для той же России ничего страшного не будет, если в Санкт-Петербурге соревнование пройдет не в 2023-м, а в 2024 году. И для Риги не трагедия провести вместе с Минском турнир в 2022-м. Кстати, у нашей страны есть опыт и самостоятельного проведения подобного мероприятия.

К слову, и Минск совсем недавно, в 2014 году, единолично проводил у себя первенство планеты. Беларусь должна быть рада, что быстро получила его во второй раз. Поэтому для нее тоже не будет особой разницы, организовать его через год или два», – сказал Липман.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман прокомментировал отмену ЧМ-2020 в Швейцарии из-за коронавируса.
 
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