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Белорусские врачи присоединяются к международной акции «Мы остаемся на работе, а вы оставайтесь дома»
23.03.2020 14:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские медики присоединяются к международной акции врачей «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам», рассказала заместитель Министра здравоохранения Елена Богдан на брифинге в ведомстве.
— Хотим призвать к самоизоляции пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями, это наибольшая группа риска, — рассказала Елена Богдан. — Просим также воздержаться от участия в массовых мероприятиях, чтобы нам удержать наши сегодняшние цифры как можно дольше и остаться в теперешнем режиме работы.
В Беларуси, по данным на 23 марта, зафиксирован 81 случай коронавируса. География заболеваемости расширилась. Вчера был
Ведомство рекомендует белорусам не посещать своих пожилых родственников, отказываться от массовых мероприятий, даже тем, кого на границе обследовали и поначалу результат был отрицательный.
— У нас были случаи, когда вирус проявился через пять дней, когда у людей уже было много социальных контактов.
По словам Елены Богдан, в ближайшее время будет опубликована информация об общем счете для тех компаний и физических лиц, которые хотят перечислить деньги для учреждений здравоохранения.
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Белорусские врачи присоединяются к международной акции «Мы остаемся на работе, а вы оставайтесь дома»
Белорусские медики присоединяются к международной акции врачей «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам», рассказала...
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