Белорусские врачи присоединяются к международной акции «Мы остаемся на работе, а вы оставайтесь дома»

Источник материала: Tut.by

Белорусские медики присоединяются к международной акции врачей «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам», рассказала заместитель Министра здравоохранения Елена Богдан на брифинге в ведомстве.



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— Хотим призвать к самоизоляции пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями, это наибольшая группа риска, — рассказала Елена Богдан. — Просим также воздержаться от участия в массовых мероприятиях, чтобы нам удержать наши сегодняшние цифры как можно дольше и остаться в теперешнем режиме работы.

В Беларуси, по данным на 23 марта, зафиксирован 81 случай коронавируса. География заболеваемости расширилась. Вчера был выявлен случай в Гомельской области.

Ведомство рекомендует белорусам не посещать своих пожилых родственников, отказываться от массовых мероприятий, даже тем, кого на границе обследовали и поначалу результат был отрицательный.

— У нас были случаи, когда вирус проявился через пять дней, когда у людей уже было много социальных контактов.

По словам Елены Богдан, в ближайшее время будет опубликована информация об общем счете для тех компаний и физических лиц, которые хотят перечислить деньги для учреждений здравоохранения.