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Минчане все еще ходят по кинотеатрам. Что они там смотрят?

23.03.2020 14:10 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса кинотеатры по всему миру закрываются и кинобизнес оказывается в незавидной ситуации, некоторые минчане продолжают смотреть кино на больших экранах. Потому что там сейчас, кажется, довольно безопасно: на многие сеансы не куплено ни одного билета. Мы узнали у столичных кинотеатров, что из их репертуара на прошлой неделе все-таки пользовалось спросом, а теперь делимся топами кассовых фильмов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 20−22 марта

SilverScreen

1. Джентльмены
2. Бладшот
3. Вперед
4. Отель «Белград»
5. Тролли. Мировой тур

КиноМинска

1. Бладшот
2. Джентльмены
3. Вперед
4. Тролли. Мировой тур
5. Отель «Белград»

Falcon Club Бутик Кино

1. Каннские львы
2. Бладшот
3. Джентльмены
4. Афера в Майами
5. Тролли. Мировой тур

АртКинотеатр

1. Бладшот
2. Тролли. Мировой тур
3. Джентльмены
4. Вперед
5. Кукла 2: Брамс

Из премьер, которые появились на экранах 19 марта, в топах прописались «Тролли», «Афера в Майами» и «Кукла 2: Брамс». Что само по себе неплохо: в дальнейшем громкие новинки в прокат выходить перестанут.

А вот еще из любопытного. В прошлый четверг в Falcon Club Бутик Кино стартовали «Каннские львы». Это фестиваль рекламных роликов, которые стали победителями рекламного «Оскара» — Каннского фестиваля рекламы. По посещаемости он смог обойти ленты из текущего репертуара, а также российские ретроспективы типа спортивных драм «Движение вверх», «Легенда № 17», «Тренер», которые кинокомплекс закупил на замену мартовским премьерам. Они, как отмечают в кинотеатре, особо не вызвали интереса.

Премьера недели — «Тролли. Мировой тур»


Кадр из мультфильма

Место лидера недели в очередной раз делят две картины — свежий «Бладшот», который провалился в мировом прокате, и камбэк Гая Ричи «Джентльмены», что в списке фаворитов уже почти второй месяц. О них мы не раз рассказывали, поэтому теперь в центре нашего внимания — семейный мультфильм-мюзикл про троллей, лидер российского проката. Из-за коронавируса он вышел одновременно в кинотеатрах и на онлайн-сервисах. «Кинопоиск» пишет, что такое решение студия Universal приняла после слабейшего за последние 20 лет уикенда в США (это был худший кассовый результат с сентября 2000 года).

По сюжету мультика, поп-тролли в шоке: оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, опен-эйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп-баттлы — впереди их ждет головокружительное веселье. Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все… чтобы миром безоговорочно правил хард-рок. Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в новое путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

Когда: уже в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 5 рублей

Расписание и билеты

Что посмотреть дома?


Кадр из фильма «Игла»

В конце года в Минске выступит группа «Кино» — понятное дело, без Виктора Цоя. Если вы безвылазно сидите дома, посмотрите (или пересмотрите) художественный фильм «Игла» — там Цой есть. А кроме него еще Петр Мамонов («Звуки Му») и актер Александр Баширов. После просмотра не медлите с выбором и сразу же запускайте «Ассу» — великолепную работу Сергея Соловьева, в конце которой — как символ перемен — тоже появится Цой. Ну а после этого пускайте в ход тяжелую артиллерию: сразу две части «Брата» и «Груз 200» Балабанова. Лидера «Кино» в этих фильмах не будет, но саундтрек, как вы знаете, там убойный.

Если советское кино вам нравится, но немного другое, мы совсем недавно собрали пять неочевидных картин, которые обязательно нужно посмотреть.

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Теги: Минск
 
 
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