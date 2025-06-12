Источник материала: ProBusiness

Компания Betera вновь подтвердила лидерский статус в iGaming-индустрии Беларуси, став победителем международной премии “Номер один” в категории “Онлайн-продукт для развлечений №1”.

В этом году в выборе брендов, которые стали победителями, поучаствовало более 70 тысяч респондентов.

— Рады подтвердить статус №1 в этом году. Как и ранее, это результат четко выстроенной стратегии, где в центре внимания — наши клиенты. Каждый год мы ставим перед собой цель — совершенствовать продукт, внедрять новый функционал, ориентируясь на запросы пользователей. Таким образом мы повышаем собственную планку и предлагаем для рынка не просто классический продукт iGaming, а полноценную вселенную развлечений. Betera — компания, которая смотрит в будущее. Уже в ближайшее время мы удивим технологическими проектами, связанными как с уникальными платежными решениями и продуктовым функционалом, так и новым форматом геймификации, — прокомментировал Михаил Герасимович, заместитель директора компании Betera.

— Победа Betera в премии "Номер один" является символом лидерства и признания в категории "Онлайн-продукт для развлечений" по итогам открытого онлайн-голосования потребителей, жюри и оргкомитета. Betera задает высокую планку не только представителям индустрии гемблинга, но и другим участникам рынка. Поздравляем с этой наградой! — поздравила бренд Татьяна Вержбовская, руководитель премии "Номер один".

Сегодня Betera — эталон игровой платформы в Беларуси. Это не только онлайн-казино и букмекерская компания, а масштабная экосистема для ценителей развлечений. Клиенты выбирают бренд за стильный, интуитивно понятный интерфейс и разнообразие развлечений — от топовых игровых слотов и уникальных брендированных столов до известных мировых и локальных спортивных событий.

Компания открывает доступ больше чем к 6 150 играм от 85 всемирно известных провайдеров, что является наивысшим показателем на рынке Беларуси. Betera первая в стране добавляет хиты от разработчиков Pragmatic Play, Novomatic, Amatic и Amusnet, а также только здесь можно найти игры от студий EGT Digital, Ezugi и Kingmidas и других провайдеров.

Любителям ставок доступно более 50 спортивных дисциплин — от футбола до киберспорта.

Кроме того, Betera первой среди гемблинг-компаний Беларуси внедрила геймификацию — уникальные игровые механики, которые делают пользователей более вовлеченными в продукт через задания и награды за их выполнение. Это технологичное достижение официально признано национальный рекордом.

Финансовые транзакции занимают минимум времени: депозиты и вывод средств происходят практически мгновенно. Все операции защищены многоуровневой системой безопасности, соответствующей международным стандартам.

Служба поддержки доступна круглосуточно и оперативно решает любые вопросы пользователей.