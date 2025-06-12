ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Betera выиграла премию "Номер один". У компании лучший онлайн-продукт для развлечений

12.06.2025 16:33 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Компания Betera вновь подтвердила лидерский статус в iGaming-индустрии Беларуси, став победителем международной премии “Номер один” в категории “Онлайн-продукт для развлечений №1”.

В этом году в выборе брендов, которые стали победителями, поучаствовало более 70 тысяч респондентов.

— Рады подтвердить статус №1 в этом году. Как и ранее, это результат четко выстроенной стратегии, где в центре внимания — наши клиенты. Каждый год мы ставим перед собой цель — совершенствовать продукт, внедрять новый функционал, ориентируясь на запросы пользователей. Таким образом мы повышаем собственную планку и предлагаем для рынка не просто классический продукт iGaming, а полноценную вселенную развлечений. Betera — компания, которая смотрит в будущее. Уже в ближайшее время мы удивим технологическими проектами, связанными как с уникальными платежными решениями и продуктовым функционалом, так и новым форматом геймификации, — прокомментировал Михаил Герасимович, заместитель директора компании Betera.

— Победа Betera в премии "Номер один" является символом лидерства и признания в категории "Онлайн-продукт для развлечений" по итогам открытого онлайн-голосования потребителей, жюри и оргкомитета. Betera задает высокую планку не только представителям индустрии гемблинга, но и другим участникам рынка. Поздравляем с этой наградой! — поздравила бренд Татьяна Вержбовская, руководитель премии "Номер один".

Сегодня Betera — эталон игровой платформы в Беларуси. Это не только онлайн-казино и букмекерская компания, а масштабная экосистема для ценителей развлечений. Клиенты выбирают бренд за стильный, интуитивно понятный интерфейс и разнообразие развлечений — от топовых игровых слотов и уникальных брендированных столов до известных мировых и локальных спортивных событий.

Компания открывает доступ больше чем к 6 150 играм от 85 всемирно известных провайдеров, что является наивысшим показателем на рынке Беларуси. Betera первая в стране добавляет хиты от разработчиков Pragmatic Play, Novomatic, Amatic и Amusnet, а также только здесь можно найти игры от студий EGT Digital, Ezugi и Kingmidas и других провайдеров.

Любителям ставок доступно более 50 спортивных дисциплин — от футбола до киберспорта.

Кроме того, Betera первой среди гемблинг-компаний Беларуси внедрила геймификацию — уникальные игровые механики, которые делают пользователей более вовлеченными в продукт через задания и награды за их выполнение. Это технологичное достижение официально признано национальный рекордом.

Финансовые транзакции занимают минимум времени: депозиты и вывод средств происходят практически мгновенно. Все операции защищены многоуровневой системой безопасности, соответствующей международным стандартам.

Служба поддержки доступна круглосуточно и оперативно решает любые вопросы пользователей.

Betera — это поддержка спорта, культуры и социальных инициатив в Беларуси

Betera более 30 лет занимает лидирующую позицию на рынке гемблинга и беттинга Беларуси. Компания имеет репутацию надежного партнера не только в нашей стране, но и за ее пределами. В числе глобальных амбассадоров компании — легендарный итальянский футбольный клуб “Ювентус” и звезда мирового футбола Луиш Фигу.

Betera инвестирует в популяризацию и развитие белорусского спорта, являясь главным партнером Ассоциации “Белорусская федерация футбола”, Ассоциации “Федерация хоккея Республики Беларусь”, Общественного объединения “Белорусская федерация баскетбола”, Общественного объединения “Белорусская федерация гандбола”. Компания вкладывает ресурсы в поддержку национальных соревнований, в улучшение спортивной инфраструктуры и развитие молодых талантов.

Компания организовывает городские мероприятия для всех желающих, запускает благотворительные проекты, поддерживает социальные инициативы, белорусских дизайнеров и художников, а также делает коллаборации с крупными брендами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Betera вновь подтвердила лидерский статус в iGaming-индустрии Беларуси, став победителем международной премии "Номер один" в категории "Онлайн-продукт для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сочетание финансовой справедливости и эмоциональной вовлеченности – все о мотивации сотрудников в большом разговоре с HRD МТС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика