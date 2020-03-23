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Минздрав призывает пожилых людей оставаться дома в связи с коронавирусом
23.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В мире проходит акция, инициированная медработниками, — «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы остаетесь дома, чтобы помочь нам». «Мы запускаем акцию целенаправленно, чтобы удержать цифры по выявлению заболевших, распространению коронавируса в нашей стране», — сказала Елена Богдан.
Медики призывают пожилых людей, особенно имеющих хронические заболевания, к самоизоляции.
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> Минздрав призывает пожилых людей по возможности оставаться дома в связи с COVID-19, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. В мире...
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