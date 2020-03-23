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Александр Лукашенко поздравил главу Пакистана с национальным праздником

23.03.2020 16:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Пакистана. Национальный праздник отмечают 23 марта жители Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил главу Пакистана с национальным праздником

23 марта считается днём становления страны как независимого мусульманского государства. Ежегодно по случаю праздника в Исламабаде проходят военный и гражданский парад, однако в этот раз в целях предосторожности из-за коронавируса массовые торжества в стране отменили.

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Александр Лукашенко поздравил главу Пакистана с национальным праздником

С Днём Пакистана главу Исламской Республики поздравил Президент Беларуси.

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Новости Пакистана. Национальный праздник отмечают 23 марта жители Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   23 марта считается днём становления...
 
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