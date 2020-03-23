Михаил Захаров: «Чемпионат Беларуси не остановлен? Паниковать смысла нет. Да, нужно быть внимательными. Но вот вчера ходил на вторую игру финала высшей лиги – полная арена!»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о том, что в Беларуси продолжается плей-офф чемпионата Беларуси в рамках «Париматч-Экстралиги», не взирая на пандемию коронавируса.

– Как относитесь к тому, что чемпионат Беларуси продолжается в то время, как все остальные турниры отменены или приостановлены?

– Паниковать смысла нет. Да, нужно быть внимательными. Но вот вчера ходил на вторую игру финала высшей лиги – полная арена! Даже удивился. Думал, один буду сидеть, спокойно гляну, а присесть-то и нереально было – банально не было места, мы все стояли. Если бы люди чего-то боялись, они бы попросту не пошли на арену. Но нужно быть внимательными.

Кстати, у наших хоккеистов такая ситуация, что если кому-то нужно будет пропустить 2-3 тренировки, мы никого обязывать на них быть не станем. Все прекрасно понимаем – семьи, другие дела.

– КХЛ и завершили сезоны...

– Эти лиги доиграют чемпионаты, я вам точно говорю. Скоро стартанут , затем НХЛ. И не только они, но также ВХЛ и МХЛ. Все доиграют, но мы раньше, – сказал Захаров.