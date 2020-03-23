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Михаил Захаров: «Чемпионат Беларуси не остановлен? Паниковать смысла нет. Да, нужно быть внимательными. Но вот вчера ходил на вторую игру финала высшей лиги – полная арена!»
23.03.2020 16:19 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о том, что в Беларуси продолжается плей-офф чемпионата Беларуси в рамках «Париматч-Экстралиги», не взирая на пандемию коронавируса.
– Как относитесь к тому, что чемпионат Беларуси продолжается в то время, как все остальные турниры отменены или приостановлены?
– Паниковать смысла нет. Да, нужно быть внимательными. Но вот вчера ходил на вторую игру финала высшей лиги – полная арена! Даже удивился. Думал, один буду сидеть, спокойно гляну, а присесть-то и нереально было – банально не было места, мы все стояли. Если бы люди чего-то боялись, они бы попросту не пошли на арену. Но нужно быть внимательными.
Кстати, у наших хоккеистов такая ситуация, что если кому-то нужно будет пропустить 2-3 тренировки, мы никого обязывать на них быть не станем. Все прекрасно понимаем – семьи, другие дела.
– КХЛ и
– Эти лиги доиграют чемпионаты, я вам точно говорю. Скоро стартанут
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Михаил Захаров: «Чемпионат Беларуси не остановлен? Паниковать смысла нет. Да, нужно быть внимательными. Но вот вчера ходил на вторую игру финала высшей лиги – полная арена!»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о том, что в Беларуси продолжается плей-офф чемпионата Беларуси в рамках «Париматч-Экстралиги»,...
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