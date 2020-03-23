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Горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции работают для жителей Гродненской области
23.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На вопросы по оказанию медицинской помощи готовы ответить врачи областной инфекционной больницы по телефону 8 (0152) 43-52-09 (круглосуточно), на вопросы по эпидситуации и мерах профилактики – специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по телефону 8 (0152) 75-53-22 (с 8.30 до 17.00) . По этому же телефону санитарной службы можно также высказать замечания и предложения по поводу принятия санитарно-профилактических мер на объектах торговли, общественного питании, в учреждениях и организациях области.
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Горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции работают для жителей Гродненской области
На вопросы по оказанию медицинской помощи готовы ответить врачи областной инфекционной больницы по телефону 8 (0152) 43-52-09 (круглосуточно), на вопросы по...
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