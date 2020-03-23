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Горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции работают для жителей Гродненской области

23.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции работают для жителей Гродненской области

 На вопросы по оказанию медицинской помощи готовы ответить    врачи областной инфекционной больницы по телефону 8 (0152) 43-52-09 (круглосуточно), на вопросы по эпидситуации и мерах профилактики – специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по телефону 8 (0152) 75-53-22 (с 8.30 до 17.00) . По этому же телефону санитарной службы   можно также высказать замечания и предложения по поводу принятия санитарно-профилактических мер   на объектах торговли, общественного питании, в учреждениях и организациях области.

https://grodnonews.by/

 
 
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 На вопросы по оказанию медицинской помощи готовы ответить    врачи областной инфекционной больницы по телефону 8 (0152) 43-52-09 (круглосуточно), на вопросы по...
 
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