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Виктор Хренин: мы выстроили систему подготовки ВС таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы
23.03.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси перешла к активной фазе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Войска на полигонах и на местности, где проходят учения, заняли исходные позиции, завершают сооружение необходимого оборудования и уже готовы к выполнению задач. Задействовать в учениях планируют порядка 6 000 человек личного состава, а также около 200 единиц техники.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Несмотря на заявления Европейского командования США о сокращении количества участников, а также отмене четырех смежных учений из-за вспышки коронавируса, руководство НАТО полностью не отказалось от его проведения.
Совместно с органами пограничной службы отработаны вопросы усиления участков государственной границы. Завершено слаживание воинских частей, и проводится ряд батальонных тактических учений с применением противотанковых управляемых ракет, стрельбой артиллерии и РСЗО на большие дальности. Осуществляется оценка эффективности созданной системы территориальной обороны. На всех мероприятиях подготовки действует авиация, в том числе новые многоцелевые самолеты Су-30СМ.
Все мероприятия мы проводим исключительно на своей территории, транспарентно и открыто для соседей.
Комплексное учение позволит не только оценить уровень подготовки войск, но и является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у наших границ.
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Виктор Хренин: мы выстроили систему подготовки ВС таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы
Новости Беларуси. Проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси перешла к активной фазе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Войска на полигонах...
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