|
Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле
23.03.2020 22:16 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже две страны отказались от участия в Олимпийских играх 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первой стала Канада. НОК страны заявил, что из-за пандемии атлеты не могут полноценно готовиться к состязаниям.
С подобным заявлением выступила и Австралия. Учитывая, что многие спортсмены тренируются за пределами страны, из-за действующих ограничений на перелеты собрать их вместе будет просто невозможно.
В связи с этим многие государства призывают организаторов Олимпиады перенести соревнования на более поздний срок.
В МОК пообещали провести переговоры с оргкомитетом Игр в Токио и властями Японии. Итоги будут объявлены в течение четырех недель. Олимпийские игры 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уже две страны отказались от участия в Олимпийских играх 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первой стала Канада. НОК страны...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)