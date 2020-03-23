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Все просят отложить проведение Игр в Токио. МОК провёл экстренное совещание

23.03.2020 22:16 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Олимпийские игры в Токио придется отложить, если провести это масштабное мероприятие в полном объеме не представится возможным. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все просят отложить проведение Игр в Токио. МОК провёл экстренное совещание

Международный олимпийский комитет провел экстренное совещание. Под растущим давлением со стороны спортсменов, федераций и национальных комитетов, которые просят отложить проведение Игр, 22 марта МОК стал продумывать альтернативный сценарий касательно Токио-2020.

Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле

Хотя еще несколько дней назад настаивал, что Игры пройдут в запланированные сроки и со зрителями.

Все просят отложить проведение Игр в Токио. МОК провёл экстренное совещание

Меж тем олимпийские комитеты Канады и Австралии выступили с заявлением, что не будут отправлять спортсменов на летнюю Олимпиаду 2020 года, если ее из-за коронавируса не перенесут на следующий год. Напомним, игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Все просят отложить проведение Игр в Токио. МОК провёл экстренное совещание

Люди в материале: Синдзо Абэ

 
 
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Новости Беларуси. Олимпийские игры в Токио придется отложить, если провести это масштабное мероприятие в полном объеме не представится возможным. Об этом заявил...
 
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