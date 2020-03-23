|
Фердинанд об АПЛ и титуле «Ливерпуля»: «Этот сезон нужно аннулировать. Речь о жизни и смерти людей»
24.03.2020 06:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший защитник
«Я считаю, что этот сезон нужно аннулировать. Знаю, многие фанаты
Все будет проходить за закрытыми дверьми, но все же еще будут футболисты. Разве они не люди? Коронавирус может поразить и их. Игроки могут сами не выздороветь или же заразиться от кого-то еще. Это распространится на других футболистов, так что продолжение сезона не выглядит правильным решением.
К тому же на стадионах будут люди, которые обслуживают арену, – службы безопасности и так далее. Все подвергаются риску. Нужно отложить все свои амбиции в этом сезоне. Речь идет о жизни и смерти, о людях. Футбол отходит на второй план. Послушайте, мы все любим эту игру. Я люблю футбол. Но это не жизнь или смерть. Когда ситуация доходит до такого предела, вы должны ставить здоровье людей выше всего, так и должно быть.
Начните сезон с чистого листа. Как только эта ситуация изменится в лучшую сторону, тогда мы сможем начать новый сезон. Я просто не вижу, чтобы это произошло в ближайшее время.
Если в следующем месяце все пройдет, а страна сможет сразу же вернуться к нормальной жизни, тогда может пойти разговор о возобновлении сезона. Но я не вижу, чтобы это произошло, учитывая то, что нам говорят», – рассказал Фердинанд в инстаграме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном досрочном завершении сезона в Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)