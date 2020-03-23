Фердинанд об АПЛ и титуле «Ливерпуля»: «Этот сезон нужно аннулировать. Речь о жизни и смерти людей»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном досрочном завершении сезона в Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса .

«Я считаю, что этот сезон нужно аннулировать. Знаю, многие фанаты «Ливерпуля» скажут, что я так говорю, потому что поддерживаю «МЮ». Дело не в этом, просто я не вижу, как можно завершить сезон, чтобы не подвергать здоровье риску. Все просто.

Все будет проходить за закрытыми дверьми, но все же еще будут футболисты. Разве они не люди? Коронавирус может поразить и их. Игроки могут сами не выздороветь или же заразиться от кого-то еще. Это распространится на других футболистов, так что продолжение сезона не выглядит правильным решением.

К тому же на стадионах будут люди, которые обслуживают арену, – службы безопасности и так далее. Все подвергаются риску. Нужно отложить все свои амбиции в этом сезоне. Речь идет о жизни и смерти, о людях. Футбол отходит на второй план. Послушайте, мы все любим эту игру. Я люблю футбол. Но это не жизнь или смерть. Когда ситуация доходит до такого предела, вы должны ставить здоровье людей выше всего, так и должно быть.

Начните сезон с чистого листа. Как только эта ситуация изменится в лучшую сторону, тогда мы сможем начать новый сезон. Я просто не вижу, чтобы это произошло в ближайшее время.

Если в следующем месяце все пройдет, а страна сможет сразу же вернуться к нормальной жизни, тогда может пойти разговор о возобновлении сезона. Но я не вижу, чтобы это произошло, учитывая то, что нам говорят», – рассказал Фердинанд в инстаграме.