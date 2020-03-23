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24.03.2020 06:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Португальский специалист стал волонтером в Age UK (благотворительная организация, специализирующаяся на помощи пожилым людям – Sports.ru).
Моуринью разносил людям предметы первой необходимости в Энфилде, одном из боро (административных единиц) Лондона.
В Великобритании зафиксирован 5 741 случай заражения COVID-19. 282 человека умерли.
Фото: твиттер журналиста Sky Sports Майкла Бриджа
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