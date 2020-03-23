ЕС впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста

Источник материала: Tut.by

Совет Евросоюза по экономике и финансам одобрил предложение Еврокомиссии временно приостановить действие базового документа зоны евро — Пакта стабильности и роста. Об этом говорится в заявлении совета.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пакт стабильности и роста ограничивает уровень дефицита бюджета стран еврозоны 3% ВВП, уровень госдолга — 60% ВВП. Приостановка действия документа позволит правительствам вливать дополнительные средства в экономику для борьбы с последствиями коронавируса.

Еврокомиссия предложила приостановить действие Пакта стабильности и роста 20 марта. На какой срок планируется приостановка, не уточнялось. Ранее Брюссель никогда не прибегал к подобной мере.

Пакт стабильности и роста был принят в 1997 году. Записанные в нем ограничения по уровню госдолга и дефицита бюджета входят в список критериев, которым должны удовлетворять страны, вступающие в еврозону.