Рецессия хуже мирового финансового кризиса и небывалый отток капитала. Что предлагает МВФ

Источник материала: Tut.by

Пандемия коронавируса вызвала неизмеримые гуманитарные издержки, и всем странам необходимо действовать сообща, чтобы защитить людей и ограничить экономический ущерб. Сейчас время проявить солидарность, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева после телефонного совещания министров финансов и управляющих центральных банков Группы 20-ти. Ее выступление приводит пресс-служба МВФ.

— Во-первых, прогноз мирового роста: на 2020 год он отрицателен, с не менее серьезной или еще худшей рецессией, чем во время мирового финансового кризиса. Но в 2021 году мы ожидаем восстановление. Чтобы достичь его, крайне важно сделать упор на сдерживание пандемии и укрепление систем здравоохранения — во всем мире. Экономическое воздействие кризиса является и будет оставаться тяжелым, но чем скорее прекратится распространение вируса, тем быстрее и динамичнее будет восстановление, — заявила глава МВФ.

Она отметила, что Фонд всецело поддерживает исключительные бюджетные меры, которые уже были приняты многими странами для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших работников и предприятий.

— Мы приветствуем действия основных центральных банков по смягчению денежно-кредитной политики. Эти решительные усилия отвечают интересам не только каждой страны, но и мировой экономики в целом. Необходимо будет сделать еще больше, особенно в бюджетной сфере.

Страны с развитой экономикой в целом обладают большими возможностями для противодействия кризису, тогда как многие страны с формирующимся рынком и страны с низкими доходами сталкиваются со значительными трудностями, констатируют эксперты фонда.

— Они испытывают тяжелые последствия оттока капитала, и принимаемые странами меры для борьбы с эпидемией серьезно скажутся на внутренней экономической активности. С начала кризиса инвесторы уже вывели из стран с формирующимся рынком 83 млрд долларов, — это крупнейший зарегистрированный отток капитала за всю историю. Нас особенно беспокоит положение стран с низкими доходами, находящихся в критической долговой ситуации, — над этой проблемой мы тесно работаем со Всемирным банком, — заявила Георгиева.

МВФ также предложила ряд мер по поддержке своих членов:

Фонд сосредотачивает работу по надзору на двусторонней и многосторонней основе на преодолении этого кризиса и мерах политики для уменьшения его воздействия.

Фонд увеличивает объем экстренного финансирования — за помощью обратилось почти 80 стран — и тесно взаимодействует с другими финансовыми организациями для принятия действенных согласованных мер.

МВФ пополняет средства Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф с целью помощи беднейшим странам и приветствует уже объявленные обязательства и призывает других присоединиться к этим усилиям.

Фонд готов задействовать весь свой кредитный потенциал, составляющий 1 триллион долларов.

МВФ также рассматривает другие возможные варианты. Несколько стран с низкими и средними доходами обратились к МВФ с просьбой провести распределение СДР (специальных прав заимствования, искусственного резервного и платежного средства, эмитируемого Фондом), как и во время мирового финансового кризиса, и Фонд рассматривает эту возможность.

Основные центральные банки открыли двусторонние своповые кредитные линии со странами с формирующимся рынком. По мере возникновения глобального дефицита ликвидности необходимо, чтобы государства-члены предоставили дополнительные своповые линии. МВФ также совместно с Исполнительным советом и государствами-членами рассмотрит возможное предложение, которое помогло бы создать более широкую сеть своповых линий, в том числе с помощью подобного свопу механизма МВФ.

— Мы находимся в чрезвычайной ситуации. Многие страны уже принимают беспрецедентные меры. Мы в МВФ, в сотрудничестве со всеми нашими государствами-членами, будем действовать столь же решительно. Давайте сплотимся в этих чрезвычайных условиях, чтобы оказать поддержку всем людям во всем мире, — резюмировала глава Фонда.