Руководство «Барыса» предложило новый контракт белорусу Андрею Скабелке

Источник материала: ОНТ

Руководство казахстанского «Барыса» предложило новый контракт главному тренеру команды белорусскому специалисту Андрею Скабелке.

Об этом сообщил глава клуба Борис Иванищев. Андрей Скабелка возглавил «Барыс» в июне 2018 года. В первом сезоне под руководством белорусского тренера барсы заняли 2 место в Восточной конференции КХЛ и добрались до четвертьфинала Кубка Гагарина. В этом году команда вновь стала второй на Востоке и дошла до второго раунда плей-офф. Однако затем клуб отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса. Также Андрей Скабелка возглавляет сборную Казахстана, которая сенсационно проиграла команде Польши в олимпийской квалификации.

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