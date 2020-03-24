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Руководство «Барыса» предложило новый контракт белорусу Андрею Скабелке
24.03.2020 00:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Руководство казахстанского «Барыса» предложило новый контракт главному тренеру команды белорусскому специалисту Андрею Скабелке.
Об этом сообщил глава клуба Борис Иванищев. Андрей Скабелка возглавил «Барыс» в июне 2018 года. В первом сезоне под руководством белорусского тренера барсы заняли 2 место в Восточной конференции КХЛ и добрались до четвертьфинала Кубка Гагарина. В этом году команда вновь стала второй на Востоке и дошла до второго раунда плей-офф. Однако затем клуб отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса. Также Андрей Скабелка возглавляет сборную Казахстана, которая сенсационно проиграла команде Польши в олимпийской квалификации.
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Руководство казахстанского «Барыса» предложило новый контракт главному тренеру команды белорусскому специалисту Андрею Скабелке. Об этом сообщил глава клуба...
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