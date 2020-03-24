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Руководство «Барыса» предложило новый контракт белорусу Андрею Скабелке

24.03.2020 00:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Руководство «Барыса» предложило новый контракт белорусу Андрею Скабелке

Руководство казахстанского «Барыса» предложило новый контракт главному тренеру команды белорусскому специалисту Андрею Скабелке.

Об этом сообщил глава клуба Борис Иванищев. Андрей Скабелка возглавил «Барыс» в июне 2018 года. В первом сезоне под руководством белорусского тренера барсы заняли 2 место в Восточной конференции КХЛ и добрались до четвертьфинала Кубка Гагарина. В этом году команда вновь стала второй на Востоке и дошла до второго раунда плей-офф. Однако затем клуб отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса. Также Андрей Скабелка возглавляет сборную Казахстана, которая сенсационно проиграла команде Польши в олимпийской квалификации.

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Руководство казахстанского «Барыса» предложило новый контракт главному тренеру команды белорусскому специалисту Андрею Скабелке. Об этом сообщил глава клуба...
 
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