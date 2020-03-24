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Британия закрывается на жесткий карантин. Жителям приказано оставаться дома

24.03.2020 12:21 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в Британии в связи с эпидемией коронавируса. По словам Джонсона, отныне британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях, сообщает Русская служба ВВС.


Фото: Reuters

С воскресенья в Англии от коронавируса скончалось еще 46 человек в возрасте от 47 до 105 лет, у всех были дополнительные проблемы со здоровьем. По четыре человека умерли также в Шотландии и Уэльсе. В общей сложности в стране сделано 83 945 анализов на коронавирус и подтверждено 6724 случаев заражения.

«Жизненно необходимо замедлить распространение вируса. Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней», — сказал премьер-министр.

Начиная с вечера понедельника выходить из дома будет разрешено только для покупок продуктов и товаров первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Магазины, за исключением тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты. Запрещаются также любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи.

Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила, а также требовать от людей разойтись.

«Очень простое распоряжение: начиная с этого вечера вы обязаны оставаться дома, — сказал Джонсон. — Потому что это критически важно: мы должны остановить распространение болезни между домохозяйствами. Поэтому будет разрешено выходить из дома только с очень определенными целями: покупка самого необходимого, одно физическое упражнение в день, например, пробежка, прогулка или велосипед, в одиночку или с членами семьи; за медицинской помощью или ради помощи тому, кто в ней нуждается, а также поездки на работу и обратно — но только в случае, если это абсолютно необходимо, и работать невозможно из дома. Всё.»

Телеобращение Бориса Джонсона транслировалось из его кабинета на Даунинг-стрит, 10.

«Ни один премьер-министр не хотел бы оказаться на этом месте и вводить такие меры. Я понимаю, какой ущерб это все нанесет жизням, бизнесу и работе людей», — сказал Джонсон.

По словам Джонсона, отныне будут закрыты спортивные и детские площадки, а также религиозные учреждения. Отменяются и все церемонии, включая свадьбы, крещения, но исключая похороны.

Джонсон пообещал постоянно пересматривать принятые меры.

«Через три недели мы посмотрим и, возможно, ослабим эти меры, если обстоятельства позволят», — добавил он.

По словам премьер-министра, все эти меры необходимы для того, чтобы справиться с крупнейшей за последние десятилетия угрозой, перед лицом которой оказалась нация.

«Без огромных национальных усилий по сдерживанию этого вируса настанет момент, когда ни одна система здравоохранения в мире не справится с ним. Просто не хватит аппаратов искусственного дыхания, не хватит мест в реанимации, не хватит врачей и медсестер, — подчеркнул Борис Джонсон. — И как мы уже видели на примере других стран, у которых тоже отличные системы здравоохранения, настал весьма опасный момент».

«Проще говоря, если одновременно тяжело заболеет слишком много людей, система здравоохранения с этим не справится, а это значит, что, скорее всего, умрет больше людей, и не только от коронавируса, но и от других болезней», — подвел печальный итог Джонсон.

В последнее время на Великобританию оказывалось все большее давление с тем, чтобы она последовала примеру других стран и распорядилась о закрытии большинства магазинов, а также жестко контролировала выполнение требований по социальной изоляции, поскольку есть опасения, что люди игнорируют правительственные рекомендации.

Премьер-министр сказал также, что отлично понимает, какой урон все эти ограничительные меры причиняют повседневной жизни людей, бизнесу и работе, но подчеркнул, что в настоящий момент легких решений просто нет.

«Впереди тяжелые времена, правда и то, что мы, увы, потеряем немало жизней, — сказал он. При этом Джонсон отметил, что видит ясный выход в усилении системы здравоохранения за счет возвращения в строй бывших медиков, ускорении исследований по созданию лекарства и вакцины от вируса и в закупке миллионов наборов для анализов.

 
 
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Начиная с вечера понедельника выходить из дома будет разрешено только для покупок за продуктами и товарами первой необходимости, по медицинской необходимости или...
 
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