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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На границе усилен санитарный контроль Эпидемиологические службы Беларуси усилили контроль за распространением коронавируса в международных пунктах пропуска. Теперь у всех въезжающих на границе...

Эпидемиологические службы Беларуси усилили контроль за распространением коронавируса в международных пунктах пропуска. Теперь у всех въезжающих на границе измеряют температуру тела, также выдается памятка о порядке самоизоляции. Дальнобойщики получают информацию еще и о пунктах питания, отдыха и заправки на территории страны. В случае необходимости проводится забор биологического материала. Только на территории Гродненской области в пунктах пропуска за сутки усиленную проверку проходят более двух с половиной тысяч человек. Усиленный контроль на границе продлится до стабилизации ситуации с распространением COVID-19.