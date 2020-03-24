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В ЕС приостановили действие Пакта стабильности и роста

24.03.2020 08:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Из-за распространения коронавируса Евросоюз впервые приостанавливает действие Пакта стабильности и роста. Этот базовый документ обязывает страны ЕС соблюдать следующие макроэкономические критерии: годовой дефицит бюджета не должен превышать 3 % ВВП, а госдолг 60 % валового продукта. Приостановка соглашения позволит правительствам вливать дополнительные средства в экономику для борьбы с последствиями COVID-19  и обеспечит необходимую гибкость для принятия решений по поводу поддержки систем здравоохранения стран и защиты граждан. 

 
 
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Из-за распространения коронавируса Евросоюз впервые приостанавливает действие Пакта стабильности и роста. Этот базовый документ обязывает страны ЕС соблюдать...
 
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