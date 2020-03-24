ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко встретился с китайским послом: говорили о вирусе и не только

24.03.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Беларуси нужно сконцентрироваться на восстановлении сотрудничества с Китаем, нарастить его, «преодолев отставание некое».

Об этом Александр Лукашенко заявил 24 марта на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что никакой коронавирус не помешает развивать двусторонние отношения с Китаем.

Он напомнил, что в Беларуси с китайской поддержкой реализуется несколько проектов, среди которых – строительство бассейна и стадиона.

«Это будут образцовые стройки. Я хотел, чтобы в центре Европы были эти два китайских объекта, на которых будут проводиться (и мы уже имеем подтверждения международных организаций) крупные международные соревнования», - подчеркнул Лукашенко.

Что касается коронавируса, то в борьбе с ним Беларусь действует точечно и профессионально, опираясь, в том числе, на опыт Китая. Все случаи в Беларусь завезены из-за границы, в нашей стране вирус не возник и не развивался.

Лукашенко отметил, что нет ни одного случая, привезенного в Беларусь из КНР, хотя много китайцев работает и в «Великом камне», и на БНБК, и на других объектах.

«Мы очень аккуратно работали и работаем. Не потому, что ничего не боимся, не в этом дело - обратил внимание белорусский лидер. - Мы пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из опыта вашего и нашего».

Цуй Цимин сказал, что Китай высоко ценит сотрудничество и дружбу с Беларусью.

«Вы всегда уделяете большое внимание развитию отношений с Китаем, заботитесь и продвигаете китайско-белорусское сотрудничество в различных областях. Китайская сторона высоко это ценит», - отметил он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуси нужно сконцентрироваться на восстановлении сотрудничества с Китаем, нарастить его, «преодолев отставание некое».
 
Новости дня
Новости
 
МВФ предупредил о глобальном кризисе хуже 2009 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика