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Лукашенко встретился с китайским послом: говорили о вирусе и не только
24.03.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларуси нужно сконцентрироваться на восстановлении сотрудничества с Китаем, нарастить его, «преодолев отставание некое».
Об этом Александр Лукашенко заявил 24 марта на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином,
Глава государства отметил, что никакой коронавирус не помешает развивать двусторонние отношения с Китаем.
Он напомнил, что в Беларуси с китайской поддержкой реализуется несколько проектов, среди которых – строительство бассейна и стадиона.
«Это будут образцовые стройки. Я хотел, чтобы в центре Европы были эти два китайских объекта, на которых будут проводиться (и мы уже имеем подтверждения международных организаций) крупные международные соревнования», - подчеркнул Лукашенко.
Что касается коронавируса, то в борьбе с ним Беларусь действует точечно и профессионально, опираясь, в том числе, на опыт Китая. Все случаи в Беларусь завезены из-за границы, в нашей стране вирус не возник и не развивался.
Лукашенко отметил, что нет ни одного случая, привезенного в Беларусь из КНР, хотя много китайцев работает и в «Великом камне», и на БНБК, и на других объектах.
«Мы очень аккуратно работали и работаем. Не потому, что ничего не боимся, не в этом дело - обратил внимание белорусский лидер. - Мы пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из опыта вашего и нашего».
Цуй Цимин сказал, что Китай высоко ценит сотрудничество и дружбу с Беларусью.
«Вы всегда уделяете большое внимание развитию отношений с Китаем, заботитесь и продвигаете китайско-белорусское сотрудничество в различных областях. Китайская сторона высоко это ценит», - отметил он.
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Беларуси нужно сконцентрироваться на восстановлении сотрудничества с Китаем, нарастить его, «преодолев отставание некое».
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