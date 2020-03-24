Лукашенко встретился с китайским послом: говорили о вирусе и не только

Беларуси нужно сконцентрироваться на восстановлении сотрудничества с Китаем, нарастить его, «преодолев отставание некое».

Об этом Александр Лукашенко заявил 24 марта на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что никакой коронавирус не помешает развивать двусторонние отношения с Китаем.

Он напомнил, что в Беларуси с китайской поддержкой реализуется несколько проектов, среди которых – строительство бассейна и стадиона.

«Это будут образцовые стройки. Я хотел, чтобы в центре Европы были эти два китайских объекта, на которых будут проводиться (и мы уже имеем подтверждения международных организаций) крупные международные соревнования», - подчеркнул Лукашенко.

Что касается коронавируса, то в борьбе с ним Беларусь действует точечно и профессионально, опираясь, в том числе, на опыт Китая. Все случаи в Беларусь завезены из-за границы, в нашей стране вирус не возник и не развивался.

Лукашенко отметил, что нет ни одного случая, привезенного в Беларусь из КНР, хотя много китайцев работает и в «Великом камне», и на БНБК, и на других объектах.

«Мы очень аккуратно работали и работаем. Не потому, что ничего не боимся, не в этом дело - обратил внимание белорусский лидер. - Мы пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из опыта вашего и нашего».

Цуй Цимин сказал, что Китай высоко ценит сотрудничество и дружбу с Беларусью.

«Вы всегда уделяете большое внимание развитию отношений с Китаем, заботитесь и продвигаете китайско-белорусское сотрудничество в различных областях. Китайская сторона высоко это ценит», - отметил он.