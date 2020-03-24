Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом: все делается профессионально и точечно

Источник материала: Ежедневник

Белорусский президент заметил, что не было ни одного случая, чтобы кто-то из Китая привез в страну коронавирус.

«И это несмотря на то, что в Беларуси их (китайцев – ред.) работает много», - сказал глава государства в ходе встречи с послом Китая Цуй Цимином.

Он также заметил, что коронавирус начался не от Беларуси, а был в страну завезен.

Что касаемо борьбы с COVID-19, по его словам, в республике пытаются все делать профессионально и точечно, опираясь в том числе на китайский опыт.

Напомним, в нашей стране на данный момент зафиксирован 81 случай коронавирусной болезни Covid-19.