Дмитрий Коваленок: «В Минске побыл в метро – там людей как селедок. Это более опасно, чем поболеть на свежем воздухе»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор «Немана» Дмитрий Коваленок поделился мнением о коронавирусе.

«В Минске неделю побыл, в метро людей как селедок набито. На остановке людей много. То есть это более опасные такие вещи, чем выйти на свежем воздухе и поболеть. То, что чемпионат начался – это правильно», – сказал Коваленок в эфире « Арены ».

Напомним, что на данный момент извечтно, что в мире зараженных коронавирусом превысило 380 тысяч человек. 16 572 человека погибло, выздоровели — более 101 тысячи человек.