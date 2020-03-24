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Дмитрий Коваленок: «В Минске побыл в метро – там людей как селедок. Это более опасно, чем поболеть на свежем воздухе»

24.03.2020 15:15 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор «Немана» Дмитрий Коваленок поделился мнением о коронавирусе.

«В Минске неделю побыл, в метро людей как селедок набито. На остановке людей много. То есть это более опасные такие вещи, чем выйти на свежем воздухе и поболеть. То, что чемпионат начался – это правильно», – сказал Коваленок в эфире «Арены».

Напомним, что на данный момент извечтно, что в мире зараженных коронавирусом превысило 380 тысяч человек. 16 572 человека погибло, выздоровели — более 101 тысячи человек. 

Чемпионат Беларуси: таблица

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивный директор «Немана» Дмитрий Коваленок поделился мнением о коронавирусе.
 
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