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Дмитрий Коваленок: «В Минске побыл в метро – там людей как селедок. Это более опасно, чем поболеть на свежем воздухе»
24.03.2020 15:15 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор «Немана»
«В Минске неделю побыл, в метро людей как селедок набито. На остановке людей много. То есть это более опасные такие вещи, чем выйти на свежем воздухе и поболеть. То, что чемпионат начался – это правильно», – сказал Коваленок в эфире «
Напомним, что на данный момент извечтно, что в мире зараженных
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Дмитрий Коваленок: «В Минске побыл в метро – там людей как селедок. Это более опасно, чем поболеть на свежем воздухе»
Спортивный директор «Немана» Дмитрий Коваленок поделился мнением о коронавирусе.
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