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"Кроновирус" (автор: Станислав Шастак)

24.03.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | 21.by  
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Источник материала: 21.by

"Кроновирус" (автор: Станислав Шастак)

 

Похоже, что сжигает жизнь мосты,
Не оставляет ни надежд, ни плана.
Устали мы от мирной красоты,
Нужней нам эпидемии нирвана.

Нам вирусы нужней, что сам Господь
Запрятал глубоко в ларце Пандоры,
Чтоб не познала их живая плоть
И не взросли бы на Земле раздоры!

Но человек, запреты все презрев,
В стремлении своём стать выше Бога,
Вкусил плодов с познания дерев,
Открыл ларец, что был заказан строго.

Он возомнил себя соперником творца,
Что тайну отыскал бессмертной плоти,
Уверовав, что будет без конца
Иметь успех в неправедной охоте.

Но вместе с тайной бытия, что он
Искал для продолженья жизни линий,
В ларце был сонм и гневных заключён,
Ввергающих в безумие Эриний!

Рожденные Землей не для любви,
Но чтоб отмстить страдания Урана,
Эринии людей накажут по крови
За их проступки поздно или рано.

Без духа плоть для них и создана,
Ибо она, вкушая плод, запреты рушит.
И духом не обуздана она
Бездумно жизнь планеты всей разрушит!
 

© Copyright: Станислав Шастак, 2020 

https://www.stihi.ru/2020/03/24/4680

 
 
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Похоже, что сжигает жизнь мосты, Не оставляет ни надежд, ни плана. Устали мы от мирной красоты, Нужней нам эпидемии нирвана.
 
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