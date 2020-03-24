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"Кроновирус" (автор: Станислав Шастак)
24.03.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | 21.by
Источник материала: 21.by
Похоже, что сжигает жизнь мосты,
Нам вирусы нужней, что сам Господь
Но человек, запреты все презрев,
Он возомнил себя соперником творца,
Но вместе с тайной бытия, что он
Рожденные Землей не для любви,
Без духа плоть для них и создана,
© Copyright: Станислав Шастак, 2020
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Похоже, что сжигает жизнь мосты, Не оставляет ни надежд, ни плана. Устали мы от мирной красоты, Нужней нам эпидемии нирвана.
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