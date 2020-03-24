"Кроновирус" (автор: Станислав Шастак)

Источник материала: 21.by

Похоже, что сжигает жизнь мосты,

Не оставляет ни надежд, ни плана.

Устали мы от мирной красоты,

Нужней нам эпидемии нирвана.

Нам вирусы нужней, что сам Господь

Запрятал глубоко в ларце Пандоры,

Чтоб не познала их живая плоть

И не взросли бы на Земле раздоры!

Но человек, запреты все презрев,

В стремлении своём стать выше Бога,

Вкусил плодов с познания дерев,

Открыл ларец, что был заказан строго.

Он возомнил себя соперником творца,

Что тайну отыскал бессмертной плоти,

Уверовав, что будет без конца

Иметь успех в неправедной охоте.

Но вместе с тайной бытия, что он

Искал для продолженья жизни линий,

В ларце был сонм и гневных заключён,

Ввергающих в безумие Эриний!

Рожденные Землей не для любви,

Но чтоб отмстить страдания Урана,

Эринии людей накажут по крови

За их проступки поздно или рано.

Без духа плоть для них и создана,

Ибо она, вкушая плод, запреты рушит.

И духом не обуздана она

Бездумно жизнь планеты всей разрушит!



© Copyright: Станислав Шастак, 2020

https://www.stihi.ru/2020/03/24/4680