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В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

24.03.2020 16:56 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В столичном маникюрном салоне гражданку Беларуси задержали за нарушение

По данным телеканала РЕН ТВ, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине. После этого сотрудники заведения вызвали полицию.

Гражданка Беларуси рассказала правоохранителям, что приехала из Италии 8 марта и прошла в аэропорту медицинское обследование. Коронавируса у нее тогда не выявили.

Полицейские вызвали скорую помощь, которая также не нашла у женщины признаков заболевания.

По этому факту проводится проверка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

 
 
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В столичном маникюрном салоне гражданку Беларуси задержали за нарушение
 
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