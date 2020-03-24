В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

Источник материала: Ежедневник

В столичном маникюрном салоне гражданку Беларуси задержали за нарушение

По данным телеканала РЕН ТВ, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине. После этого сотрудники заведения вызвали полицию.

Гражданка Беларуси рассказала правоохранителям, что приехала из Италии 8 марта и прошла в аэропорту медицинское обследование. Коронавируса у нее тогда не выявили.

Полицейские вызвали скорую помощь, которая также не нашла у женщины признаков заболевания.

По этому факту проводится проверка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.