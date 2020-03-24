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Принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили королевскую семью на время пандемии коронавируса

24.03.2020 16:27 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили королевскую семью на время пандемии коронавируса

Герцог Кембриджский Уильям примерит на себя роль государственного деятеля во время эпидемии коронавируса в Велиобритании и возглавит королевскую семью. Об этом изданию Daily Mail рассказал источник во дворце.

37-летний принц Уильям стал первым представителем монаршейсемьи, который обратился с речью к нации во время кризиса с COVID-19, а затем вместе со своей супругой Кейт Миддлтон посетил коронавирусный медицинский колл-центр, где пообщался с работниками.

Королевский эксперт Кэти Николл пояснила, что этот шаг был показательным, добавив, что герцог и герцогиня Кембриджские были «наиболее подходящими» членами королевской семьи, чтобы стать «опорой» для нации в настоящий момент.

«Мы видим, как Уильям выходит на сцену в роли государственного деятеля. Мне кажется интересным, что первым членом королевской семьи, обратившимся к нации, был Уильям.

По словам Николл, это решение было одобрено Букингемским дворцом до публикации видео принца Уильяма.

Эксперта объяснила, что 93-летняя королева нуждается в «карантине» из-за ее возраста. Ее дети 71-летний принц Чарльз и 69-летняя принцесса Анна также относятся к числу наиболее подверженных риску заболевания коронавирусом людей, поскольку им обоим больше 65 лет.

Николл отметила, что в Букингемском дворце до последнего сохраняли спокойствие, но затем риски для королевской семьи стали слишком велики.

Наиболее безопасное положение было у принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поскольку они не в группе риска заражения, поэтому они могут помогать монаршей семье и поддерживать морально нацию.

Добавим, что остальные члены королевской семьи пока находятся в изоляции и далеко друг от друга.

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Герцог Кембриджский Уильям примерит на себя роль государственного деятеля во время эпидемии коронавируса в Велиобритании и возглавит королевскую семью. Об этом...
 
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