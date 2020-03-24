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Парламент готовит предложения по смягчению влияния коронавируса на экономику Беларуси

24.03.2020 17:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парламент готовит предложения по смягчению влияния коронавируса на экономику Беларуси

Депутаты аккумулируют информацию от представителей бизнеса и заинтересованных ведомств и до конца недели передадут её правительству. 

Последствия в первую очередь ощущают туристическая отрасль и общепит, а также сферы перевозок и развлечений. Кроме того, на заседании комиссии рассмотрели соглашение с ЕС об упрощении визового режима. Вскоре его ратифицируют. Причем в приоритетном порядке – уже на весенней сессии парламента, которая откроется 2 апреля. Такую же процедуру документ пройдет в европарламенте. Что касается ратификации соглашения о реадмиссии, по мнению экспертов, это новые возможности для трансграничного сотрудничества с ЕС. Евросоюз выделит средства – около 8 миллионов долларов – на строительство центров для мигрантов (на 40 человек в Полоцком погранотряде и на 72 человека под Минском в районе аэропорта). 

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Депутаты аккумулируют информацию от представителей бизнеса и заинтересованных ведомств и до конца недели передадут её правительству.  Последствия в первую...
 
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