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Несмотря на перенос Олимпиады на 2021 год, название турнира останется прежним – Токио-2020

24.03.2020 17:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила, что, несмотря на перенос Олимпийских игр на 2021 год, название турнира останется прежним – Токио-2020.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) согласился с предложением японских властей перенести Игры на следующий год из-за ситуации с коронавирусом.

«Что касается названия Игр, то оно останется прежним – «Токио-2020». Олимпийский огонь, который уже находится в Японии, станет символом победы над коронавирусом», – сказала Коикэ в эфире NHK.

 
 
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Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила, что, несмотря на перенос Олимпийских игр на 2021 год, название турнира останется прежним – Токио-2020.
 
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