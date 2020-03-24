Несмотря на перенос Олимпиады на 2021 год, название турнира останется прежним – Токио-2020

Источник материала: Tribuna.com

Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила, что, несмотря на перенос Олимпийских игр на 2021 год, название турнира останется прежним – Токио-2020.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) согласился с предложением японских властей перенести Игры на следующий год из-за ситуации с коронавирусом.

«Что касается названия Игр, то оно останется прежним – «Токио-2020». Олимпийский огонь, который уже находится в Японии, станет символом победы над коронавирусом», – сказала Коикэ в эфире NHK.