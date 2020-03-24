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Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год

24.03.2020 17:56 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Олимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на один год и пройдет летом 2021. Такое решение принято по итогам переговоров президента МОК Томаса Баха и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Причем название останется прежним: Токио-2020. Олимпийский огонь уже находится в Стране восходящего солнца. Ожидается, что он станет символом победы над вирусом.
 
 
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Олимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на один год и пройдет летом 2021. Такое решение принято по итогам переговоров президента МОК Томаса Баха и...
 
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Несмотря на перенос Олимпиады на 2021 год, название турнира останется прежним – Токио-2020
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