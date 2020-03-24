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Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год
24.03.2020 17:56 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОлимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на один год и пройдет летом 2021. Такое решение принято по итогам переговоров президента МОК Томаса Баха и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Причем название останется прежним: Токио-2020. Олимпийский огонь уже находится в Стране восходящего солнца. Ожидается, что он станет символом победы над вирусом.
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Олимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на один год и пройдет летом 2021. Такое решение принято по итогам переговоров президента МОК Томаса Баха и...
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