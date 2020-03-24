Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год Олимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на один год и пройдет летом 2021. Такое решение принято по итогам переговоров президента МОК Томаса Баха и...

Олимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на один год и пройдет летом 2021. Такое решение принято по итогам переговоров президента МОК Томаса Баха и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Причем название останется прежним: Токио-2020. Олимпийский огонь уже находится в Стране восходящего солнца. Ожидается, что он станет символом победы над вирусом.