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«Пандемия сама по себе не может быть обстоятельством непреодолимой силы»
25.03.2020 14:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Белорусская торгово-промышленная палата сообщает о том, что свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) только в отношении конкретных договоров (внешнеэкономических или заключенных между белорусскими предприятиями). При этом если договор заключен между белорусскими субъектами, то в нем должна содержаться оговорка о праве БелТПП свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы.
«Коронавирус или возникшие в его связи эпидемия и пандемия сами по себе не могут являться обстоятельствами непреодолимой силы, но таковыми могут признаваться ограничительные и другие меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса и его последствий и возникшие после заключения конкретных договоров», — говорится в пояснении БелТПП.
При этом к ограничительным мерам могут быть отнесены решения государственных и местных органов управления, постановления правительств, в том числе направленные на ограничение поставок, свободное перемещение товаров и рабочей силы или закрытие границ.
В случае, если ограничительные меры были приняты на территории иностранных государств, то документами, подтверждающими наличие обстоятельств непреодолимой силы, также будут являться выданные уполномоченными в этих государствах организациями сертификаты о форс-мажорах. Например, если ограничительные меры были приняты на территории Китая или Российской Федерации, то документами, подтверждающими обстоятельства непреодолимой силы, будут являться соответственно сертификаты Китайского совета по содействию международной торговле или Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены как природные стихийные явления (наводнения, ураганы, пожары и т. д.), так и явления общественной жизни (войны, забастовки и т. д.).
К обстоятельствам непреодолимой силы, как правило, не относятся:
изменение курсов валют;
снижение выручки от продажи товаров, работ, услуг, в том числе в связи с приостановлением деятельности;
снижение уровня посещаемости кафе, ресторанов, иных организаций общественного питания, казино, гостиниц, кинотеатров;
увеличение стоимости транспортировки товаров, в том числе морским транспортом;
снижение количества морских судов на морских транспортных линиях.
Обстоятельства непреодолимой силы являются основанием освобождения субъектов от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, а не от исполнения самих обязательств. Обязанность доказывания наличия форс-мажора возлагается на лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство по конкретному договору.
Для начала процедуры свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы в БелТПП заинтересованное лицо должно представить письменное заявление. В нем должны быть указаны дата и номер договора, обязательства по которому не исполнены или исполнены ненадлежащим образом; изложена хронология действий сторон при исполнении обязательств по договору; названо событие, по ужившее причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.
К заявлению должны прилагаться заверенные документы (копии договора, спецификаций, справка об объемах выполненных обязательств по договору и другие), подтверждающие факты, которые изложены в заявлении.
При выдаче БелТПП заключений о наличии обстоятельств непреодолимой силы взимается плата, размер которой для членов БелТПП составляет 50% установленного тарифа.
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Белорусская торгово-промышленная палата сообщает о том, что свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) только в отношении конкретных...
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