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Министр Караник не знает или соврал?

25.03.2020 14:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр здравоохранения Беларуси заявил сегодня, что в Европе нет санитарно-эпидемиологических служб

Отсутствием таких служб Владимир Караник объяснил гораздо более благополучную ситуацию по коронавирусу в Беларуси, нежели у соседей и в Европе в целом.

Этот фейк от белорусского Минздрава отпровергает телеграм-канал Kris Medicine

"К примеру в Польше вот есть https://gis.gov.pl, в Италии кстати тоже есть https://www.epicentro.iss.it, есть и в Испании вот тоже похожее https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/CNE/Paginas/default.aspx (В Мадриде например https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vigilancia-epidemiologica)

Важная вещь тут в том, что есть ещё такое понятие как Public Health и Preventive healthcare, которые есть в каждый стране мира, и обычно подчинены министерству здравоохранения (как и в Беларуси, кстати), и занимаются абсолютно теми же вещами.

Кстати ещё в Европе действует международная эпидемиологическая ассоциация http://www.ieaweb.org

Так что в Европе, возможно, даже больше подобных служб, чем в Беларуси. Просто где-то по разному немного называются, но задачи абсолютно те же самые (за некоторыми нюансами относительно своих требований)", - уточняет телеграм-канал.


Таким образом, вывод прост: либо министр Караник ничего не знает о наличии всех этих служб, во что верится с трудом, либо он, по неизвестным причинам, сказал нам неправду.
 
 
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Министр здравоохранения Беларуси заявил сегодня, что в Европе нет санитарно-эпидемиологических служб
 
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