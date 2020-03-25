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Доллар стремительно дешевеет. Российский рубль подскочил

25.03.2020 14:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги в среду завершились вторым подряд ослаблением евро и доллара к белорусскому рублю. Но рост курса российского рубля не помешал валютной корзине подешеветь на 0,07%.

Белорусский рубль второй день укрепляется к валютной корзине. Общее укрепление составило всего 0,17%, но с начала недели стоимость корзины валют выросла на 1,16%.

Курс доллара упал на 0,0211 BYN до 2,5789 BYN/USD.

За два дня белорусский рубль отыграл у доллара больше 6 копеек, но с начала месяца стоимость американской валюты выросла всё равно очень значительно — почти на 34 копейки.


Будет ли доллар дешеветь и дальше?


Сейчас рынок находится в состоянии неопределённости, никто не знает куда двинутся курсы валют в ближайшее время. Если посмотреть на график курса доллара, то там видно, что после взрывного роста курса доллара 9 марта, тоже было два дня укрепления.

Белорусский рубль отыграл часть потерь, а потом что-то пошло не так и доллар взлетел за короткое время больше чем на 30 копеек.

Причины, которые привели к финансовому кризису по всему миру ещё не устранены. Биржевые индексы очень сильно колеблются. Нефть обновляет минимумы за десятки лет.

Распространение коронавируса ещё не остановилось. Новые и новые страны вводят карантин и закрывают границы.

Это означает, что до спокойствия на валютном рынке ещё далеко.

Кус евро обвалился на 0,0270 BYN до 2,7904 BYN/EUR. Стоимость евровалюты за два дня упала почти на 4 копейки, но с начала марта она подскочила на 32 копейки.

Курс российского рубля вырос на 0,0246 BYN до 3,3242 BYN/100 RUB. Это максимальное значение почти за три недели, а всего неделю назад стоимость сотни российских рублей находилась вблизи минимума за 7 месяцев.


Центробанк России

Российский рубль второй день дорожает к доллару и евро на торгах в Москве.

Банк России установил официальные курсы валют на завтра:

доллар подешевел на 1,06 рубля до 77,7928 RUB
евро упал на 1,28 рубля до 84,1485 RUB
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в среду завершились вторым подряд ослаблением евро и доллара к белорусскому рублю. Но рост курса российского рубля не помешал валютной корзине подешеветь на...
 
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