Доллар стремительно дешевеет. Российский рубль подскочил

Белорусский рубль второй день укрепляется к валютной корзине. Общее укрепление составило всего 0,17%, но с начала недели стоимость корзины валют выросла на 1,16%.





Курс доллара упал на 0,0211 BYN до 2,5789 BYN/USD.





За два дня белорусский рубль отыграл у доллара больше 6 копеек, но с начала месяца стоимость американской валюты выросла всё равно очень значительно — почти на 34 копейки.



Будет ли доллар дешеветь и дальше?





Сейчас рынок находится в состоянии неопределённости, никто не знает куда двинутся курсы валют в ближайшее время. Если посмотреть на график курса доллара, то там видно, что после взрывного роста курса доллара 9 марта, тоже было два дня укрепления.





Белорусский рубль отыграл часть потерь, а потом что-то пошло не так и доллар взлетел за короткое время больше чем на 30 копеек.





Причины, которые привели к финансовому кризису по всему миру ещё не устранены. Биржевые индексы очень сильно колеблются. Нефть обновляет минимумы за десятки лет.





Распространение коронавируса ещё не остановилось. Новые и новые страны вводят карантин и закрывают границы.





Это означает, что до спокойствия на валютном рынке ещё далеко.





Кус евро обвалился на 0,0270 BYN до 2,7904 BYN/EUR. Стоимость евровалюты за два дня упала почти на 4 копейки, но с начала марта она подскочила на 32 копейки.





Курс российского рубля вырос на 0,0246 BYN до 3,3242 BYN/100 RUB. Это максимальное значение почти за три недели, а всего неделю назад стоимость сотни российских рублей находилась вблизи минимума за 7 месяцев.









Центробанк России

Российский рубль второй день дорожает к доллару и евро на торгах в Москве.





Банк России установил официальные курсы валют на завтра:





доллар подешевел на 1,06 рубля до 77,7928 RUB

евро упал на 1,28 рубля до 84,1485 RUB