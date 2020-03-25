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Минздрав расширил перечень стран с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусу
25.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство здравоохранения Беларуси внесло изменения в перечень стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
За теми, кто прибывает из эпидемически неблагополучных стран, проводят медицинское наблюдение в течение 14 дней.
При пересечении госграницы всем прибывшим (за исключением водителей, осуществляющих грузоперевозки и следующих транзитом через республику) выдаются «Анкета прибывшего» и памятка «Правила поведения при самоизоляции». Специалист санитарно-карантинного пункта проводит термометрию (с использованием тепловизора или бесконтактного термометра), а также опрашивает на наличие или отсутствие жалоб на состояние здоровья.
Если у прибывшего есть симптомы, не исключающие инфекционное заболевание, транспортное средство оставляют на отдельной площадке, водителя размещают в изоляторе до прибытия машины скорой помощи, которая перевозит его в инфекционную больницу (отделение). При этом у водителя, в пунктах таможенного и пограничного оформления проводится дезинфекция.
Министерство транспорта и коммуникаций определило 43 пункта, на которых водители большегрузных машин, следующих через территорию Беларуси, могут заправиться и отдохнуть. На этих пунктах организованы санитарно-противоэпидемические мероприятия, реализация которых позволит минимизировать риск завоза и распространения коронавирусной инфекции.
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Министерство здравоохранения Беларуси внесло изменения в перечень стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, включив туда Италию,...
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