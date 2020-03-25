Как уберечь пожилых родственников во время самоизоляции? Важные советы от врача-геронтолога

Источник материала: Tut.by

Из-за коронавируса белорусские медики призывают пожилых людей к самоизоляции. Но как найти нужные слова, чтобы убедить близких остаться дома? Как помочь организовать привычный быт без походов в магазин и аптеку? «Пугающие новости о коронавирусе могут даже повлиять на прогрессирование деменции», — предупреждает кандидат медицинских наук, руководитель республиканского геронтологического центра (активного долголетия) Людмила Жилевич. Доктор рассказала GO.TUT.BY, что предпринять в первую очередь, чтобы помочь родственникам.

Как объяснить пожилым родственникам, почему им важно меньше выходить из дома в ситуации с коронавирусом?

Пожилые люди очень чувствительны к любого рода ограничениям. Чтобы не расстроить своих близких, нужно быть очень деликатными и подбирать слова, заверяя их, что все это — во имя любви к ним. Еще один аргумент о защите семьи: пожилые должны быть дома, чтобы не навредить своим родственникам. Важно донести до них мысль, что соседи, если они пожилые, также в группе риска — и привычные контакты нужно минимизировать, а это касается не только походов в магазин, поликлинику или аптеку, но и встреч во дворе.

На горожанина очень влияет социум: подробно разъясните близкому человеку, что уж если ему и надо куда-то идти, то лучше выбрать не час пик и соблюдать дистанцию с другими (метр, а лучше два). И помните: любые «запреты» должны быть обоснованными. Если пожилой человек живет в небольшой деревне, не лишайте его возможности прогуляться по участку.

Вспомнить про домик в деревне — это идеальный вариант?

Да, это изоляция в лучшем ее проявлении. Но помните: если пожилой человек часто вызывает скорую, у него, например, нестабильное давление или тяжелые хронические заболевания, то отправлять его одного в деревню не стоит.

Что в первую очередь надо сделать, чтобы позаботиться о близких?

Наладить телефонную связь. А еще пожилых людей хорошо бы научить пользоваться интернетом: звонок по видеосвязи лучше поможет понять, в каком состоянии близкий человек. И не думайте, что пожилые необучаемые: просто у вас должно хватить терпения все рассказать, показать и даже расписать в инструкции. К телефону (или где-то на видном месте в квартире) постарайтесь прикрепить контакты родственников, скорой, поликлиники, социального работника, чтобы в экстренной ситуации человек не растерялся.

Ваша задача — оградить родственников от лишних контактов, но помочь им вести привычный образ жизни. Это значит уточнить, есть ли у них необходимые лекарства, достаточно ли продуктов, хорошо ли работает связь. Самим оплатить все счета, чтобы родственники не ходили в банк или на почту. Если вы куда-то уезжаете, обязательно делегируйте уход и контроль за пожилым человеку, которому доверяете.

Что купить в аптеке?

Во-первых, те лекарства, которые человек ежедневно принимает. Тут все понятно: если это гипертоник, то в запасе нужны препараты, которые снижают давление (и проверьте, работает ли тонометр), у больного бронхиальной астмой должен быть ингалятор, у больного сахарным диабетом — глюкометр и тест-полоски. У всех обязательно должен быть термометр.

Во-вторых, аптечку можно дополнить жаропонижающими, сосудистыми каплями, сосательными таблетками на случай боли в горле. Также в доме пусть будут антисептики, чтобы обработать квартиру, и маски на случай, если кто-то приходит.

Если ваш родственник принимает очень много препаратов, купите ему таблетницу (с отделениями для лекарств на утро, обед и вечер), помогите все разложить. Иногда пожилые люди могут забывать, приняли они таблетки или нет, а заглянув в такую коробочку, им будет проще все контролировать.

Можно ли приходить в гости?

Если вы не соблюдаете строгую самоизоляцию, желательно к пожилым родственникам пока не ходить. Поддерживать связь лучше всего по телефону, но ежедневно. Это поможет вам контролировать, в каком состоянии близкий человек, и давать ему необходимое общение. В период изоляции очень важно, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, в противном случае может прогрессировать деменция, возникать чувство тревоги, депрессии. Мы проводили исследование: пожилые люди очень часто испытывают дефицит внимания со стороны близких, которые звонят им только по надобности. Отсюда возникают чувства ненужности и невостребованности, которые ведут к ухудшению психологического состояния.

А если очень надо?

Конечно, ваш родственник может быть малоподвижным, ему нужно помогать с уборкой, уходом — и никто, кроме вас, это не сделает. Тогда вы должны тщательно обрабатывать себе руки и искать варианты сторонней помощи, если признаки вирусных инфекций есть у вас.

Как укреплять иммунитет пожилого человека?

Борьба с любым вирусом — это состояние иммунной системы. Для того чтобы она полноценно работала, необходимо в первую очередь сбалансированное питание. Оно должно быть разнообразным и включать продукты из разных пищевых групп. Также на укрепление иммунитета влияет постоянная физическая нагрузка.

Из чего должен состоять продовольственный запас?

Все запасаются крупами, но это не лучшая еда для ежедневного рациона пожилого человека. Эти продукты людям старшего возраста желательно замачивать в воде, а потом только варить, и лучше не употреблять чаще 2−3 раз в неделю. Ведь у пожилых людей есть склонность к задержке стула, а если они находятся дома и мало двигаются, то проблемы кишечника могут их сильно обеспокоить.

Добавляйте в рацион фрукты, овощи и все, что привычно для организма этого человека. И следите, чтобы родственники не «лечились» сырым чесноком: у людей пожилого возраста нередко чеснок вызывает обострение со стороны желудочно-кишечного тракта.

А витамины?

Витаминную и минеральную поддержку в первую очередь должно обеспечивать питание: витамин C можно получать из моченых яблок, квашеной капусты и зелени, цинк — из мяса птицы и зерновых продуктов, витамин В — из хлеба, калий — из бананов, яблок, витамин А — из морковного салата, заправленного растительным маслом.

Какие физические нагрузки нужно выполнять пожилым людям?

Даже в период самоизоляции нужно ежедневное движение. Например, можно пошагать 10 минут в квартире. Очень важны упражнения на равновесие — их нужно делать 3−4 раза в неделю. Также нужны силовые упражнения для профилактики остеопороза.

Вы можете помочь подобрать упражнения и стимулировать близкого человека на постоянное движение. Спросите, как бабушка провела свой день? Частый ответ — смотрела телевизор. Хорошо, а вы дальше уточняйте, что приготовила себе, что по квартире сделала, надо даже в разговоре вызывать на какую-то активность. Принесите им кроссворды, нитки для вязания или поддержите другое их хобби.

За какими показателями здоровья родственника нужно следить?

Самое важное — это диалог: в процессе разговора вы можете заметить замедление речи или психологические изменения. Уточняйте, какие есть жалобы.

Регулярно просите измерять температуру тела, артериальное давление, просите человека подышать и оценивайте, насколько полноценный у него вдох, нет ли затруднения дыхания, не сопровождается ли кашлем. Спрашивайте, достаточно ли человек мочится: у мужчин с аденомой предстательной железы могут быть проблемы, если, например, закончились нужные препараты.

Что еще очень важно?

Надо подготовить родственника к любой ситуации. На всякий случай помогите ему собрать небольшой «тревожный чемоданчик» с тем, что может понадобиться в больнице, — тапочки, спортивная форма или халат, белье, средства личной гигиены, полотенце, перечень лекарств, которые он принимает, эпикриз из стационара или другие медицинские документы.

И особенно важно в период изоляции рассказывать своему близкому позитивные новости. Старайтесь находить что-то хорошее и поддерживайте родных своим общением.

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