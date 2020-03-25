|
«Контакт 1-го уровня - и не знаю результатов». Белорусы под наблюдением жалуются на отсутствие информации
25.03.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Контактировавшие с заболевшими коронавирусом жалуются, что по прошествии более трех суток с момента, как у них взяли тест на COVID-19, результаты еще никто не сообщил.
Андрей, контакт 1-го уровня
Житель Рогачева Андрей улетал в Турцию по вопросам бизнеса более двух недель назад, когда эпидемиологическая обстановка там не считалась опасной. Летел же домой 18 марта, когда число заболевших в этой стране шло на сотни.
Молодой человек добирался рейсом Стамбул — Минск. Андрей говорит, что Embraer-195 был полный. Все пассажиры сидели в масках. Обстановка была напряженной.
Контакты первого уровня — это люди, которые плотнее всего общались с инфицированным человеком: работали с ним в одном кабинете, ездили в одной машине, летели в самолете в радиусе двух метров.
— Прилетели, вышли в коридор на паспортный контроль. Там на выходе стоял тепловизор. Ширина коридора, по которому шли прилетевшие с рейса, метров десять, не знаю, мог ли он всех охватить. Все, что у меня спросили в нашем аэропорту, так это был ли я в Европе, Иране, Китае, Южной Корее. Сказал, что не был — и пошел дальше. Единственные, кто меня задержал, были таможенники: им не понравилось, что у меня с собой была распечатанная бутылка водки, которую я открыл для дезинфекции рук. Сказали, что превышает норму ввоза. И все. Я вышел, сел в машину к приятелю и приехал в Рогачев.
Дома, говорит Андрей, он самоизолировался. С родственниками и знакомыми общался только по телефону. В субботу почувствовал боль в груди, поднялась температура. Решил, что в понедельник обратится к врачу.
Но врачи позвонили сами. Оказалось, что в самолете, в котором летел Андрей, выявили больного с коронавирусом.
— Меня отвезли на скорой в райбольницу, взяли тесты, и всё. С тех пор прошло три дня, а я — контакт первого уровня — так и не знаю результатов, — переживает молодой человек.
Янина, контакт 1 уровня
Студентка Янина, племянница жительницы Житковичей, у которой после первого теста
Уже трое суток девушка находится в 6-й больнице Минска. В воскресенье она возвращалась в столицу на учебу из Житковичей и в дороге узнала, что у ее родной тети, которую они в субботу с мамой навещали в больнице, коронавирус. Теперь девушка — контакт первого уровня.
С другой стороны, по ее словам, дети заболевшей — они находятся сейчас в гомельской инфекционной больнице, — сообщили ей, что уже знают результаты теста: он отрицательный.
В Министерстве здравоохранения TUT.BY пояснили, что срок информирования контактов первого уровня о результатах их тестов строго не регламентирован.
Напомним, в Беларуси есть три вида тестов. Если один из тестов показывает положительный результат, то идет проверка еще двумя вариантами.
— Ситуация по Житковичам как раз и явилась такой ситуацией. Людей ближайшего окружения обязательно проверят, но при этом идет перепроверка тест-системы [заболевшей женщины], — сообщили в министерстве.
Напомним, ранее в Минздраве TUT.BY
Сейчас под медицинским наблюдением в стране находятся 1200 контактов первого уровня.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Контакт 1-го уровня - и не знаю результатов». Белорусы под наблюдением жалуются на отсутствие информации
Контактировавшие с заболевшими коронавирусом жалуются, что по прошествии более трех суток с момента, как у них взяли тест на COVID-19, результаты еще никто не сообщил.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)