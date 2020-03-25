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«Контакт 1-го уровня - и не знаю результатов». Белорусы под наблюдением жалуются на отсутствие информации

25.03.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Контактировавшие с заболевшими коронавирусом жалуются, что по прошествии более трех суток с момента, как у них взяли тест на COVID-19, результаты еще никто не сообщил.


Андрей, контакт 1-го уровня

Житель Рогачева Андрей улетал в Турцию по вопросам бизнеса более двух недель назад, когда эпидемиологическая обстановка там не считалась опасной. Летел же домой 18 марта, когда число заболевших в этой стране шло на сотни.

Молодой человек добирался рейсом Стамбул — Минск. Андрей говорит, что Embraer-195 был полный. Все пассажиры сидели в масках. Обстановка была напряженной.

Контакты первого уровня — это люди, которые плотнее всего общались с инфицированным человеком: работали с ним в одном кабинете, ездили в одной машине, летели в самолете в радиусе двух метров.

— Прилетели, вышли в коридор на паспортный контроль. Там на выходе стоял тепловизор. Ширина коридора, по которому шли прилетевшие с рейса, метров десять, не знаю, мог ли он всех охватить. Все, что у меня спросили в нашем аэропорту, так это был ли я в Европе, Иране, Китае, Южной Корее. Сказал, что не был — и пошел дальше. Единственные, кто меня задержал, были таможенники: им не понравилось, что у меня с собой была распечатанная бутылка водки, которую я открыл для дезинфекции рук. Сказали, что превышает норму ввоза. И все. Я вышел, сел в машину к приятелю и приехал в Рогачев.

Дома, говорит Андрей, он самоизолировался. С родственниками и знакомыми общался только по телефону. В субботу почувствовал боль в груди, поднялась температура. Решил, что в понедельник обратится к врачу.

Но врачи позвонили сами. Оказалось, что в самолете, в котором летел Андрей, выявили больного с коронавирусом.

— Меня отвезли на скорой в райбольницу, взяли тесты, и всё. С тех пор прошло три дня, а я — контакт первого уровня — так и не знаю результатов, — переживает молодой человек.

Янина, контакт 1 уровня

Студентка Янина, племянница жительницы Житковичей, у которой после первого теста подтвердился коронавирус, также говорит, что до сих пор не знает результатов своих тестов — хоть мазки взяли еще в воскресенье.

Уже трое суток девушка находится в 6-й больнице Минска. В воскресенье она возвращалась в столицу на учебу из Житковичей и в дороге узнала, что у ее родной тети, которую они в субботу с мамой навещали в больнице, коронавирус. Теперь девушка — контакт первого уровня.

С другой стороны, по ее словам, дети заболевшей — они находятся сейчас в гомельской инфекционной больнице, — сообщили ей, что уже знают результаты теста: он отрицательный.

В Министерстве здравоохранения TUT.BY пояснили, что срок информирования контактов первого уровня о результатах их тестов строго не регламентирован.

Напомним, в Беларуси есть три вида тестов. Если один из тестов показывает положительный результат, то идет проверка еще двумя вариантами.

— Ситуация по Житковичам как раз и явилась такой ситуацией. Людей ближайшего окружения обязательно проверят, но при этом идет перепроверка тест-системы [заболевшей женщины], — сообщили в министерстве.

Напомним, ранее в Минздраве TUT.BY поясняли, что результат теста должен быть готов в течение четырех часов — суток. Если спустя сутки человеку не сказали, что у него положительный результат, значит, он отрицательный и коронавируса у него нет. «Но отрицательный тест — это не показатель того, что у человека нет коронавируса. То есть он сегодня мог быть отрицательным, а завтра — положительным», — поясняли медики.

Сейчас под медицинским наблюдением в стране находятся 1200 контактов первого уровня.

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Теги: Минск
 
 
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Контактировавшие с заболевшими коронавирусом жалуются, что по прошествии более трех суток с момента, как у них взяли тест на COVID-19, результаты еще никто не сообщил.
 
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