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Что крупные бренды питания делают, чтобы обезопасить гостей от вируса? Пример McDonald's и Dominos

25.03.2020 17:20 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пиццериях бренда Dominos обозначили безопасное расстояние в зоне кассы и сделали недоступными для заказа столики «через один». К похожим мерам прибегли и в McDonald’s.


Фото: предоставлено Dominos

Специалист по маркетингу Dominos Мария Прус рассказала, что перед кассами во всех пиццериях сети появились ограничительные линии. Теперь клиентов, которые стоят в очереди, просят соблюдать дистанцию между собой, к кассе подходить по одному. Нововведения коснулись и зала. Так, через стол в пиццериях поставили таблички reserved, чтобы гости их не занимали, и тем самым могли расположиться на безопасном друг от друга расстоянии.

Похожие меры предприняты и в белорусских McDonald’s. Помимо постоянной дезинфекции всех поверхностей, некоторые из столов также пометили специальными наклейками. Тем самым посетителей попросили не занимать кое-какие из мест, чтобы соблюсти безопасное расстояние в 1,5 метра.


Фото: предоставлено McDonald’s

Многие обратили внимание на сами надписи на столах, они получились веселыми и милыми. Столы как бы говорят: «Просьба не занимать. Я на задании — обеспечиваю безопасное расстояние между гостями». «Скоро мы снова будем вместе. Обещаю. А пока ради твоей безопасности — займи другой столик». «Может показаться, что я свободен, но нет. Я занят обеспечением вашей безопасности».

В соцсетях заметили, что такие же наклейки, как в McDonald’s, появились в сети кинотеатров Silver Screen. О том, как обеспечивают безопасность в столичном кино, мы тоже писали.

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Теги: Минск
 
 
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В пиццериях бренда Dominos обозначили безопасное расстояние в зоне кассы и сделали недоступными для заказа столики «через один». К похожим мерам прибегли и в McDonald's.
 
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