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Навального обсыпали мукой и облили молоком

25.03.2020 19:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его обсыпали мукой и облили прокисшим молоком.

По его словам, это произошло у входа на радиостанцию «Эхо Москвы».

«… Пришел на "Эхо". У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все еще и с коронавирусом…» — написал он в Twitter.
 
 
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его обсыпали мукой и облили прокисшим молоком.
 
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