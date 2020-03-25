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Навального обсыпали мукой и облили молоком
25.03.2020 19:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Основатель Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его обсыпали мукой и облили прокисшим молоком.
По его словам, это произошло у входа на радиостанцию «Эхо Москвы».
«… Пришел на "Эхо". У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все еще и с коронавирусом…» — написал он в
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его обсыпали мукой и облили прокисшим молоком.
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