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Глобальный план по борьбе с коронавирусом запускает ООН

25.03.2020 19:09 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Глобальный план по борьбе с коронавирусом запускает ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о начале реализации глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы с COVID19 в развивающихся странах. Соответствующая информация размещена на сайте ООН.

План ставит целью защитить людей по всему миру и не допустить повторного распространения вируса по планете; на его реализацию выделено  $2 млрд.

В задачах плана – помочь конкретным государствам Южной Америки, Африки, а также развивающимся странам на Ближнем Востоке и в Азии. Документом предусматривается доставка медицинских средств и препаратов, временное размещение лагерей с сантехническими установками для мытья рук, создание информационных кампаний для разъяснения способов защиты от вируса. 

Также планируется запустить авиамаршруты и транспортные хабы в Африке, Азии и Латинской Америке для транспортировки гуманитарных работников в те страны, которые в них более всего нуждаются. 

Глобальный план по борьбе с коронавирусом будет находиться в ведении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. 


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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о начале реализации глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы с COVID19 в развивающихся странах....
 
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