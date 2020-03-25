Глобальный план по борьбе с коронавирусом запускает ООН

Источник материала: ОНТ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о начале реализации глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы с COVID19 в развивающихся странах. Соответствующая информация размещена на сайте ООН.

План ставит целью защитить людей по всему миру и не допустить повторного распространения вируса по планете; на его реализацию выделено $2 млрд.

В задачах плана – помочь конкретным государствам Южной Америки, Африки, а также развивающимся странам на Ближнем Востоке и в Азии. Документом предусматривается доставка медицинских средств и препаратов, временное размещение лагерей с сантехническими установками для мытья рук, создание информационных кампаний для разъяснения способов защиты от вируса.

Также планируется запустить авиамаршруты и транспортные хабы в Африке, Азии и Латинской Америке для транспортировки гуманитарных работников в те страны, которые в них более всего нуждаются.

Глобальный план по борьбе с коронавирусом будет находиться в ведении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.





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