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ЕЭК снизит ввозные пошлины на продовольствие и лекарства

25.03.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Евразийская экономическая комиссия в ближайшее время намерена из-за ситуации с распространением коронавируса снизить ввозные пошлины на продукты питания, лекарства и детские товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение об обнулении ввозных пошлин на ряд медицинских товаров уже вступило в силу. А вот вывозить за пределы ЕАЭС медицинские маски, очки, средства индивидуальной защиты и другие товары, необходимые для борьбы с COVID-19, запрещено, чтобы обеспечить наличие этой продукции на территории союза.

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Также страны ЕАЭС договорились принимать согласованные решения в отношении перевозок товаров через границы. В случае возникновения дефицита в какой-либо из стран остальные окажут ей гуманитарную помощь.

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Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Евразийская экономическая комиссия в ближайшее время намерена из-за ситуации с распространением коронавируса снизить ввозные пошлины на...
 
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