|
Могилевским школьникам и учителям запретили лайкать публикации про коронавирус в соцсетях
25.03.2020 21:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Документ с запретом любым образом взаимодействовать с публикациями в соцсетях про коронавирус появился в телеграм-канале Nexta. Журналистам издания
В документе говорится:
«С целью обеспечения эпидемиологического режима в учреждениях образования ознакомьте работников, учащихся и их родителей со следующими правилами:
Учащимся и работникам учреждения образования запрещено в социальных сетях ставить лайки, делать ссылки и комментировать всякую информацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции».
Также документ обязывает детей и педагогов, вернувшихся из-за границы самоизолироваться на 14 дней. А если из-за границы приехали родители учеников, то ученик должен предоставить медицинскую справку о том, что он может посещать учреждение образования.
Наталья Колос, начальник отдела по образованию, чья фамилия значится в документе сказала «Радио Свобода», что она сейчас находится в командировке и пока ничего не может сказать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ с запретом любым образом взаимодействовать с публикациями в соцсетях про коронавирус появился в телеграм-канале Nexta. Журналистам издания «Радио...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)