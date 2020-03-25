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Могилевским школьникам и учителям запретили лайкать публикации про коронавирус в соцсетях

25.03.2020 21:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Документ с запретом любым образом взаимодействовать с публикациями в соцсетях про коронавирус появился в телеграм-канале Nexta. Журналистам издания «Радио Свобода» в отделе образования Могилевского райисполкома сказали, что это не распоряжение, а просто «донесена была информация».

В документе говорится:

«С целью обеспечения эпидемиологического режима в учреждениях образования ознакомьте работников, учащихся и их родителей со следующими правилами:

Учащимся и работникам учреждения образования запрещено в социальных сетях ставить лайки, делать ссылки и комментировать всякую информацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции».

Также документ обязывает детей и педагогов, вернувшихся из-за границы самоизолироваться на 14 дней. А если из-за границы приехали родители учеников, то ученик должен предоставить медицинскую справку о том, что он может посещать учреждение образования.

Наталья Колос, начальник отдела по образованию, чья фамилия значится в документе сказала «Радио Свобода», что она сейчас находится в командировке и пока ничего не может сказать.
 
 
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Документ с запретом любым образом взаимодействовать с публикациями в соцсетях про коронавирус появился в телеграм-канале Nexta. Журналистам издания «Радио...
 
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